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Ученые установили, что после коронавируса снижается IQ

Ученые установили, что после коронавируса снижается IQ
Группа британских нейрофизиологов и медиков под руководством Адама Хэмпшира, научного сотрудника Имперского колледжа Лондона установила, что у переболевших коронавирусом снижается уровень IQ, что сказывается на памяти и интеллектуальных способностях. Исследование было опубликовано в электронной библиотеке medRxiv.

«Британцы, переболевшие COVID-19, значительно хуже справлялись с когнитивными тестами по сравнению с их сверстниками, причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни», — пишут ученые.

Врачи провели исследования памяти и когнитивных способностей у примерно 84 тысяч добровольцев. Отмечается, что переболевшие коронавирусом уступали примерно 65% здоровых людей из своей же возрастной группы. Исследователи утверждают, это эквивалентно тому, если бы больные постарели на 10 лет.
Тяжелые формы коронавируса больше всего повлияли на уровень понимания текстов и смысла слов, но не затронули эмоциональную сферу, пространственную память и способность запоминать числа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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