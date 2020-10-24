Ужас какая ностальгия: самые классные звездные образы по мотивам 90-х к Хэллоуину

Вадим Карасев

Эпоха 90-х определяет тренды не только в моде! К фильмам и героям тех лет, поддавшись ностальгии, мы нередко обращаемся, и когда собираемся на костюмированные вечеринки. Звезды здесь не исключение, ведь в 90-х многие из них еще были детьми и сами с удовольствием следили за приключениями Жасмин, переживали за Русалочку, играли в "Супермарио" и фанатели по Бритни Спирс.

Скажем прямо, этот год и так был полон стресса: пандемия коронавируса, локдаун, закрытые границы, скачки курсов валют... Одним словом, ужасов в 2020-м уже и так хватило. Так почему бы в Хэллоуин на этот раз не создать милую и приятную атмосферу, собраться с друзьями по зуму, вспомнить первые "пиратские" кассеты VHS, утренние мультики по ОРТ и приставки?..

Настроиться на правильную волну помогут знаменитости и их образы к Хэллоуину по мотивам поп-культуры самого конца 80-х, 90-х и самого начала нулевых. Собрали самые классные в нашей подборке!























































































