Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ужас какая ностальгия: самые классные звездные образы по мотивам 90-х к Хэллоуину

Ужас какая ностальгия: самые классные звездные образы по мотивам 90-х к Хэллоуину

Ужас какая ностальгия: самые классные звездные образы по мотивам 90-х к Хэллоуину

Эпоха 90-х определяет тренды не только в моде! К фильмам и героям тех лет, поддавшись ностальгии, мы нередко обращаемся, и когда собираемся на костюмированные вечеринки. Звезды здесь не исключение, ведь в 90-х многие из них еще были детьми и сами с удовольствием следили за приключениями Жасмин, переживали за Русалочку, играли в "Супермарио" и фанатели по Бритни Спирс.

Скажем прямо, этот год и так был полон стресса: пандемия коронавируса, локдаун, закрытые границы, скачки курсов валют... Одним словом, ужасов в 2020-м уже и так хватило. Так почему бы в Хэллоуин на этот раз не создать милую и приятную атмосферу, собраться с друзьями по зуму, вспомнить первые "пиратские" кассеты VHS, утренние мультики по ОРТ и приставки?..

Настроиться на правильную волну помогут знаменитости и их образы к Хэллоуину по мотивам поп-культуры самого конца 80-х, 90-х и самого начала нулевых. Собрали самые классные в нашей подборке!























# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в Сети
Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в Сети
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Каждый ребенок независимо от места жительства должен иметь возможность развивать свои способности – Сергей Кравцов
Каждый ребенок независимо от места жительства должен иметь
Ужас какая ностальгия: самые классные звездные образы по мотивам 90-х к Хэллоуину
Ужас какая ностальгия: самые классные звездные образы по мотивам 90-х
Помпео призвал Лукашенко не опасаться угрозы со стороны НАТО
Помпео призвал Лукашенко не опасаться угрозы со стороны НАТО
СМИ: Тимати пытается отвоевать у Black Star собственный псевдоним, за использование которого он вынужден платить
СМИ: Тимати пытается отвоевать у Black Star собственный псевдоним, за
Любовный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
КПРФ в девятый раз внесет в Госдуму проект о льготах детям войны
КПРФ в девятый раз внесет в Госдуму проект о льготах детям войны
Группа "ВИА Гра" в обновленном составе представила трек "Рикошет"
Группа "ВИА Гра" в обновленном составе представила трек "Рикошет"
"Самая большая угроза". На Украине испугались конкуренции с "Газпромом"
"Самая большая угроза". На Украине испугались конкуренции с
Захарова ответила немецкому генералу, который назвал Россию противником
Захарова ответила немецкому генералу, который назвал Россию
Саркисян уверен, что Россия поможет Армении в случае нападения на нее
Саркисян уверен, что Россия поможет Армении в случае нападения на нее

Топ на сегодня

Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных заявлений
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном конкурсе «Сталинградская битва в истории России»
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку

Еще по теме

Фееричное выступление Бритни Спирс в Лондоне: девять костюмов, зажигательные танцы и звездные поклонники в зале
Певица Глюк’oZa показала свой костюм для Хэллоуина
Хэллоуин 2017: что это за праздник, какого числа и как отмечать
Trumpkin! 10 лучших тыквенных Дональдов Трампов в социальных сетях