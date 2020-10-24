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В 2021 году 31 декабря будет выходным днём

В 2021 году 31 декабря будет выходным днём

Тема: Какие законы вступают в силу


Воскресенье, 3 января, в 2021 году переходит на пятницу перед Новым годом. Большинство россиян будут отдыхать в канун праздника. Такое постановление правительства вступает в силу 24 октября.

В документе говорится о переносе выходных дней в 2021 году. Всего  будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.

В этот день большинство россиян работать не будут. Если же человека вызвали в офис, то работодатель должен по его выбору оплатить этот день в стандартном объеме и дать дополнительный выходной, или оплатить отработанное время в двойном размере. Согласно Трудовому Кодексу, даже если граждане работают посменно, в нерабочие праздничные дни привлечь их к работе можно только с его согласия. Исключение составляют работники общественного транспорта, машинисты поездов, пилоты и стюардессы, дежурные врачи, специалисты скорой помощи, пожарные бригады и сотрудники других экстренных служб. Им приходится работать в соответствии с графиком независимо от праздников.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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