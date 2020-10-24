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В Британии рассказали о мерах против России за инцидент в Солсбери

В Британии рассказали о мерах против России за инцидент в Солсбери
Бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл заявил, что в ответ на инцидент в Солсбери британские власти приняли в отношении РФ ряд "негласных мер", сообщает газета Times.

"После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали целую разведывательную сеть РФ в Британии… Но мы также приняли ряд других скрытых мер, включая остановку нескольких потоков незаконных денежных средств из РФ, а также негласные меры, о которых я, разумеется, не могу говорить. Русские знают, что они должны были заплатить за эту операцию более высокую цену, чем ту, которую они ожидали", - сказал в интервью изданию Седвилл, который занимал пост советника премьера во время инцидента в Солсбери в 2018 году.

# В мире
По материалам: ria.ru

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