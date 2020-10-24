В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение

Анастасия Иванова

Министерство образования и науки Челябинской области объявляет о проведении конкурсного отбора среди победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности, а также среди педагогических работников, подготовивших данных победителей.

Конкурсные материалы принимаются до 2 ноября. Специальное денежное поощрение учреждено губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Каждый школьник-победитель и его наставник получат по 50 тыс. рублей.

Выдвижение кандидатов на участие производится учредителем образовательной организации. На основе конкурсных материалов составляется рейтинг участников и происходит отбор победителей. Ими станут 80 школьников.

В конкурсе могут принять участие ученики 5–11-х классов. К международным и всероссийским олимпиадам, первенствам, фестивалям, чемпионатам технической направленности относятся олимпиада Национальной технологической инициативы, Всероссийская научно-техническая олимпиада и другие мероприятия с обучающимися, включенные в календарь Федерального центра технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».

Выдвижение педагогического работника на получение специального денежного поощрения также производит учредитель образовательной организации, в которой работает педагог, воспитавший победителя олимпиад и чемпионатов.

В случае если победителя или призера международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности (научно-технического и спортивно-технического направления) подготовили несколько педагогических работников, денежное поощрение делится между ними поровну. Кроме того, педагогический работник вправе получить не более одного денежного поощрения в текущем году.