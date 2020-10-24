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В ДТП под Луганском погиб один из главарей боевиков «ЛНР»

В ДТП под Луганском погиб один из главарей боевиков «ЛНР»

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В районе оккупированного Луганска в ДТП разбился главарь террористического формирования «Призрак» Алексей Марков. Согласно данным сайта «Миротворец», уроженец российского Омска на Донбасс приехал еще в 2014 году. Тогда же был включен в базу «Чистилище» как боевик незаконных вооруженных формирований.

Марков участвовал в финансировании терроризма, собирал средства для боевиков «ДНР» и «ЛНР», организовывал тренировочные лагеря для боевиков, координировал поставки оружия и живой силы на оккупированный Донбасс. Автомобиль Маркова видели въезжающим из РФ на оккупированный Донбасс, а в оккупированном регионе россиянин непосредственно контактировал с лидерами террористических группировок.

Фото myrotvorets. center

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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