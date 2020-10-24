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В ЕАО школьные каникулы продлили до 8 ноября

В ЕАО школьные каникулы продлили до 8 ноября

В Еврейской автономной области школьные каникулы продлили до 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата губернатора и Правительства региона.

«Согласно календарному учебному графику, каникулы для школьников в ЕАО были запланированы с 26 по 3 ноября. По рекомендации главного санитарного врача региона каникулы будут продлены до 8 ноября включительно. Дети будут отдыхать полных 14 дней», – говорится в сообщении.

Уточняется, что число закрытых на карантин классов в регионе постепенно снижается: если в сентябре таких было 13, то теперь их семь. Обучение во всех школах региона проходит в очном формате.

# Общество
По материалам: edu.ru

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