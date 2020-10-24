В Грозном после игры «Ахмата» со «Спартаком» напали на судью матча

Лидия Мартынова

Главный арбитр матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» Богдан Головко рассказал об инциденте, произошедшем после окончания игры в Грозном.

Как сообщает портал Sport24, встреча состоялась 23 октября и завершилась вничью 0:0. После финального свистка на поле выбежал человек, который атаковал Головко.

По словам самого арбитра, нападавший «выразил свое недовольство по поводу судейства». Однако судья в конфликт вступать не стал и покинул поле.

«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — сказал Головко.

Между тем, другие источники утверждают, что нападавших было несколько, и они успели нанести арбитру телесные повреждения. В связи с этим грозненский футбольный клуб «Ахмат» выступил с заявлением, в котором осудил нападение на судью.

«Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведёт внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», — говорится в заявлении клуба.

При этом в «Ахмате» подтвердили информацию о том, что среди напавших на судью лиц не было представителей клуба.