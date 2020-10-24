В Грозном после игры «Ахмата» со «Спартаком» напали на судью матча
Главный арбитр матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» Богдан Головко рассказал об инциденте, произошедшем после окончания игры в Грозном.
Как сообщает портал Sport24, встреча состоялась 23 октября и завершилась вничью 0:0. После финального свистка на поле выбежал человек, который атаковал Головко.
По словам самого арбитра, нападавший «выразил свое недовольство по поводу судейства». Однако судья в конфликт вступать не стал и покинул поле.
Между тем, другие источники утверждают, что нападавших было несколько, и они успели нанести арбитру телесные повреждения. В связи с этим грозненский футбольный клуб «Ахмат» выступил с заявлением, в котором осудил нападение на судью.
При этом в «Ахмате» подтвердили информацию о том, что среди напавших на судью лиц не было представителей клуба.