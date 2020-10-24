В Италии из-за роста числа заболеваний COVID-19 могут повсеместно ввести комендантский час

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца созвал экстренное совещание созданного при правительстве из-за пандемии COVID-19, научно технического комитета для обсуждения дополнительных ограничительных мер, призванных остановить в стране рост числа заражений коронавирусом, сообщает ANSA.

Согласно итальянским СМИ, речь может идти, в частности, о запрете на передвижения по всей территории страны, начиная с 21 часа до 5 часов утра, закрытии баров и ресторанов с 18 часов, запрет на работу тренажёрных залов и бассейнов. Не исключается и возможность ограничений на передвижение между областями.

По данным министерства здравоохранения Италии на субботу, в стране выявлено 19 143 новых случаев заражения COVID-19. Это на 501 случай больше, чем днём ранее, несмотря на то, что было сделано примерно на пять тысяч тестов меньше.

Как и в пятницу, инфицированные обнаружены во всех областях, но больше всего их зарегистрировано в шести из них: Ломбардии — 4 956, Венето — 1 729, Кампании — 1 718, Лацио — 1 687, Пьемонте — 1 549 и Тоскане — 1 526.

Официальное установленными носителями вируса в стране сейчас являются 203 182 человека. За сутки количество госпитализированных с симптомами заболевания увеличилось на 738 — до 11 287. Число тяжелобольных, нуждающихся в интенсивной терапии также выросло на 79 — до 1 128. Еще 190 767 бессимптомных носителей COVID-19 проходят лечение в условиях карантина или домашней самоизоляции (плюс 16 363 за сутки).

Признаны выздоровевшими 2 309 человек. Количество вылечившихся от коронавируса теперь составляет 264 117. За прошедшие 24 часа зарегистрирован 151 летальный случай, вызванный COVID-19. От него в Италии уже скончались 37 210 человек.

За время пандемии в стране были инфицированы коронавирусом 504 513 человек, включая умерших и выздоровевших.