В этом году демонстрационный экзамен сдали более 35-ти тысяч учеников – Дмитрий Глушко

Лидия Мартынова

В этом году демонстрационный экзамен сдали более 35-ти тысяч учеников, сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

«Мы продолжаем внедрять демонстрационный экзамен – новую форму аттестации студентов, при которой студент демонстрирует на практике полученные в колледже умения и навыки, а также его оценивает непосредственно эксперт в этой отрасли. Ценность экзамена в независимости и объективности оценивания», - сказал Дмитрий Глушко.

Первый замминистра добавил, что демонстрационный экзамен должен стать обязательным условием выпуска студентов СПО на рынок труда.