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В этом году демонстрационный экзамен сдали более 35-ти тысяч учеников – Дмитрий Глушко

В этом году демонстрационный экзамен сдали более 35-ти тысяч учеников – Дмитрий Глушко

В этом году демонстрационный экзамен сдали более 35-ти  тысяч учеников, сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

«Мы продолжаем внедрять демонстрационный экзамен – новую форму аттестации студентов, при которой студент демонстрирует на практике полученные в колледже умения и навыки, а также его оценивает непосредственно эксперт в этой отрасли. Ценность экзамена в независимости и объективности оценивания», - сказал Дмитрий Глушко.

Первый замминистра добавил, что демонстрационный экзамен должен стать обязательным условием выпуска студентов СПО на рынок труда.

# Общество
По материалам: edu.ru

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