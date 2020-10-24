В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном технопарке «Кванториум»

Анастасия Иванова

В Кабардино-Балкарии 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном детском технопарке «Кванториум», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства просвещения, науки и по делам молодежи республики Тимура Арамисова.

«В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в РФ проходит марафон открытий мобильных технопарков. В КБР оно состоялось... 22 октября в селении Малка Зольского района, в средней школе № 1. Минимальная длительность образовательной программы здесь составляет 36 академических часов. В год будут охвачены 1 тысяча школьников на постоянной основе и 3 тысячи в рамках мероприятий и мастер-классов, это дети с 5-го по 11-й класс», – сказал Арамисов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.