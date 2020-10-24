Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном технопарке «Кванториум»

В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном технопарке «Кванториум»

В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном технопарке «Кванториум»

В Кабардино-Балкарии 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном детском технопарке «Кванториум», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства просвещения, науки и по делам молодежи республики Тимура Арамисова.

«В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в РФ проходит марафон открытий мобильных технопарков. В КБР оно состоялось...  22 октября в селении Малка Зольского района, в средней школе № 1. Минимальная длительность образовательной программы здесь составляет 36 академических часов. В год будут охвачены 1 тысяча школьников на постоянной основе и 3 тысячи в рамках мероприятий и мастер-классов, это дети с 5-го по 11-й класс», – сказал Арамисов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
На Камчатке появится детский нейрологопедический центр
На Камчатке появится детский нейрологопедический центр
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное
В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном технопарке «Кванториум»
В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом
Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Лунный день сегодня 24 октября 2020 года
Лунный день сегодня 24 октября 2020 года
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах региона
Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах

Топ на сегодня

Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет Байден
Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Adidas захотел избавиться от Reebok
Adidas захотел избавиться от Reebok

Еще по теме

В Чувашии стартовала электронная запись на обучение в Новочебоксарском технопарке «Кванториум»
В технопарке «Кванториум» в Новосибирске объявлен набор учеников на 2020/21 учебный год
В Бурятии до 2024 года появятся пять мобильных детских технопарков «Кванториум»
Дагестанский «Кванториум» организует инженерные онлайн-каникулы