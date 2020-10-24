В Новосибирской области в ДТП с участием автобуса погибли пять человек

Анастасия Иванова

После ДТП с участием микроавтобуса и междугороднего автобусом в Болотнинском районе Новосибирской области, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей, возбудили уголовное дело. Об этом 24 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

«Следователями полиции по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что утром в субботу около 10:30 (06:30 мск) на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь» 52-летний водитель микроавтобуса Toyota выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате ДТП от полученных травм на месте погибли водитель микроавтобусa, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина-пассажирка. Еще двоих пассажиров Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии в Мошковскую ЦРБ, позже одна из пострадавших умерла в больнице. Пассажиры рейсового автобуса не пострадали.

Расследование уголовного дела взяла проконтролирует прокуратура Новосибирской области. Также ведомство с привлечением сотрудников полиции проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.