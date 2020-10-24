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В образовательные программы педвузов должен обязательно быть включен воспитательный модуль – Алексей Лубков

В образовательные программы педвузов должен обязательно быть включен воспитательный модуль – Алексей Лубков

В образовательные программы всех вузов, готовящих педагогов, в том числе и в классических университетах, должен обязательно быть включен воспитательный модуль, сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

«Для будущих педагогов особенно значимо умение воспитывать, создавать современную воспитывающую среду, содействовать формированию личности учащегося и его гражданской позиции. У нас создан вожатский модуль, активно разрабатывается деятельность волонтерских направлений, например «Волонтеры просвещения», которые раскрыли свой потенциал в условиях пандемии. Мы показали, каким богатством инициатив обладают наши студенты», – сказал Алексей Лубков.

Он добавил, что для системы образования нужен педагог-универсал, педагог-личность, готовый работать в условиях меняющейся школы, учитывать специфику детства.

# Общество
По материалам: edu.ru

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