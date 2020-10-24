В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»

Анастасия Иванова

В Белоруссии заявили, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» восстанавливаются, а в Польше объяснили, из-за чего это произошло.

«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», — сообщил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

Оператор польского участка «Дружбы» PERN следом разъяснила причины. «Этим утром была повреждена линия электропередач, питающая сырьевую базу в Мишевеке-Стшалковске, и энергетическая компания приостановила поставки электроэнергии. Это привело к кратковременной приостановке закачки сырой нефти на северном участке между Гданьском и Плоцком, а также к сокращению откачки на восточном участке. Также временно были приостановлены поставки нефти из Беларуси», — сообщили в польской компании. Там уточнили, что поставки сырья на нефтеперерабатывающий завод в Плоцке не останавливались.

В PERN заверили, что в настоящее время энергоснабжение восстановлено и система прокачки нефти работает бесперебойно: «Польская транспортная система выполняет задачи, связанные с доставкой и распределением сырья на постоянной основе».

Днем в пятницу, 23 октября, пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил журналистам, что польская сторона в лице представительства «Транснефти» запросила приостановить транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Брест» в Белоруссии. После этого белорусский оператор «Гомельтранснефть Дружба» начал накапливать российскую нефть из «Дружбы» в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь».