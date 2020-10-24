Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»

В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»

В Белоруссии заявили, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» восстанавливаются, а в Польше объяснили, из-за чего это произошло.

«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», — сообщил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

Оператор польского участка «Дружбы» PERN следом разъяснила причины. «Этим утром была повреждена линия электропередач, питающая сырьевую базу в Мишевеке-Стшалковске, и энергетическая компания приостановила поставки электроэнергии. Это привело к кратковременной приостановке закачки сырой нефти на северном участке между Гданьском и Плоцком, а также к сокращению откачки на восточном участке. Также временно были приостановлены поставки нефти из Беларуси», — сообщили в польской компании. Там уточнили, что поставки сырья на нефтеперерабатывающий завод в Плоцке не останавливались.

В PERN заверили, что в настоящее время энергоснабжение восстановлено и система прокачки нефти работает бесперебойно: «Польская транспортная система выполняет задачи, связанные с доставкой и распределением сырья на постоянной основе».

Днем в пятницу, 23 октября, пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил журналистам, что польская сторона в лице представительства «Транснефти» запросила приостановить транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Брест» в Белоруссии. После этого белорусский оператор «Гомельтранснефть Дружба» начал накапливать российскую нефть из «Дружбы» в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
На Камчатке появится детский нейрологопедический центр
На Камчатке появится детский нейрологопедический центр
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное
В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном технопарке «Кванториум»
В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом
Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Лунный день сегодня 24 октября 2020 года
Лунный день сегодня 24 октября 2020 года
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах региона
Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах

Топ на сегодня

Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет Байден
Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Adidas захотел избавиться от Reebok
Adidas захотел избавиться от Reebok

Еще по теме

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 10 июня
Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»
Россия пообещала очистить «Дружбу» к 1 июля
Польша готовит реверс «Дружбы» под поставки нефти из США в Белоруссию