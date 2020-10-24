В России функционируют более 3,6 тыс. колледжей – Дмитрий Глушко

Анастасия Иванова

В России функционируют 3642 колледжа, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых обучается более 3-х миллионов человек, сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

Первый замминистра отметил, что наблюдается позитивная динамика - количество поступающих в колледжи стабильно растет.

«Мы внимательно следим и за трудоустройством наших выпускников. Несмотря на сложности объективно тяжелого этого года, только около 1% выпускников этого года испытывают сложности при поиске работы. И с этой категорией выпускников ведется соответствующая работа», - отметил Дмитрий Глушко.