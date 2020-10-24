Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»

В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»

В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»

В рамках нацпроекта «Образование» в средней общеобразовательной школе имени Шитова В.А. села Самосделка открылся центр образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Учреждение поможет ребятам сформировать современные компетенции и навыки по предметам «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В 2020 году в рамках этого проекта в Астраханской области запланировано открытие 42 центров «Точка роста». 

Центр оснащен компьютерами, фотооборудованием, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Он также даст ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. Для работы на инновационных площадках учителя сельских школ повышают квалификацию в дистанционном формате, а также на базе детских технопарков «Кванториум».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине
Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном конкурсе «Сталинградская битва в истории России»
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном
В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»
В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»
В ЕАО школьные каникулы продлили до 8 ноября
В ЕАО школьные каникулы продлили до 8 ноября
Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
Глава ВОЗ предупредил об очень трудных месяцах пандемии
Глава ВОЗ предупредил об очень трудных месяцах пандемии
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых волос у женщин
"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных заявлений
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных
Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию Филиппа Пляйна
Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»

Топ на сегодня

В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта

Еще по теме

В Оренбургской области открываются 42 центра «Точка роста»
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских школ
В Северной Осетии в помещениях для центров «Точка роста» идут ремонтные работы