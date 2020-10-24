В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»

Лидия Мартынова

В рамках нацпроекта «Образование» в средней общеобразовательной школе имени Шитова В.А. села Самосделка открылся центр образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста».

Учреждение поможет ребятам сформировать современные компетенции и навыки по предметам «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В 2020 году в рамках этого проекта в Астраханской области запланировано открытие 42 центров «Точка роста».

Центр оснащен компьютерами, фотооборудованием, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Он также даст ребятам возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. Для работы на инновационных площадках учителя сельских школ повышают квалификацию в дистанционном формате, а также на базе детских технопарков «Кванториум».