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В системе СПО необходимо с самого старта включать предприятия в процесс образования – Сергей Кравцов

В системе СПО необходимо с самого старта включать предприятия в процесс образования – Сергей Кравцов

В системе среднего профессионального образования необходимо с самого старта включать предприятия в процесс образования, программы подготовки, организации и прохождения практики, чтобы в будущем предприятия могли принимать готовых специалистов на работу, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

Министр отметил, что система СПО должна корректироваться под задачи среднего и малого бизнеса.

«Совместно нам удастся выстроить качественную систему подготовки кадров, опираясь на запросы рынка», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России подчеркнул, что стандарты СПО должны исходить из запроса экономики.

# Общество
По материалам: edu.ru

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