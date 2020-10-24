В США назвали главное оружие на первом этапе войны с Россией

Анастасия Иванова

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II является единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе.

Как сообщается в отчете корпорации RAND ведущую роль в будущем вероятном конфликте этой боевой машине обеспечивает ее малозаметность и оснащение разнообразными датчиками.

Анализируя данный доклад, сделанный по заказу Европейского военного командования США, издание DefenseNews отмечает, что эти самолеты, благодаря своим уникальным свойствам, смогут проникать через российские системы противовоздушной обороны, тем самым «внося значительный боевой вклад с первых часов».

Из доклада следует, что в НАТО допускают возможность подобного конфликта в том случае, если Москва попытается «оккупировать какую-либо часть территории НАТО».

В корпорации обращают внимание, что возможности по прорыву российской ПВО боевой авиацией европейских стран, не располагающих истребителями пятого поколения, в частности Франции и Германии, ограниченны.

Американские аналитики считают, что страны НАТО, у которых нет на вооружении боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II, должны сформировать свой воздушный флот. Он будет исполнять вспомогательную функцию, оказывая поддержку американским самолетам в случае конфликта с Россией.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70−90 процентов.

Согласно данным агентства Bloomberg, программа по производству F-35 стала самым дорогим проектом по вооружениям в мире. В апреле 2019 года ее стоимость, по оценкам агентства, увеличилась до $ 1,196 трлн.

Всего в рамках данной программы планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.

Ранее ИА Newstes сообщало, что один из самолетов данной серии разбился в американском штате Калифорния. Боевая дорогостоящая машина потерпела аварию, столкнувшись во время выполнения дозаправки в воздухе с самолетом-заправщиком.