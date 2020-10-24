Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму

Анастасия Иванова

Лидер "За правду" Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает партийная пресс-служба.

"На заседании центрального комитета партии "За правду" было принято решение о том, что лидер партии "За правду" Захар Прилепин возглавит федеральный список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу РФ в 2021 году", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-релиза, в список войдут члены экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку.