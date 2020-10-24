Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму

Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Лидер "За правду" Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает партийная пресс-служба.

"На заседании центрального комитета партии "За правду" было принято решение о том, что лидер партии "За правду" Захар Прилепин возглавит федеральный список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу РФ в 2021 году", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-релиза, в список войдут члены экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
На Камчатке появится детский нейрологопедический центр
На Камчатке появится детский нейрологопедический центр
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное
В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном технопарке «Кванториум»
В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом
Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Лунный день сегодня 24 октября 2020 года
Лунный день сегодня 24 октября 2020 года
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах региона
Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах

Топ на сегодня

Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет Байден
Svenska Dagbladet: В НАТО спят и видят, что президентом США станет
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Adidas захотел избавиться от Reebok
Adidas захотел избавиться от Reebok

Еще по теме

Прилепин возглавит партийный список на выборах в Госдуму
В федеральный список «Единой России» на выборах включат только Медведева
В России создали новую партию "За правду"
ЦИК завершил заверение партийных списков перед выборами в Думу