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Захарова ответила немецкому генералу, который назвал Россию противником

Захарова ответила немецкому генералу, который назвал Россию противником

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО в Европе генерал-лейтенанта Йорга Фольмера.

Поводом стало интервью Фольмера шведской газете Dagens Nyheter, в котором он, по утверждению представителя российского МИДа, назвал Россию противником НАТО.

Отметим, что Фольмер является генералом Бундесвера, который с 2015 по 2020 год занимал пост инспектора сухопутных войск ФРГ. В интервью шведские журналисты поинтересовались у него, считает ли НАТО Россию своим врагом.

«С учетом нашей общей истории враг — это слишком сильное слово. Россия — противник», — ответил немецкий генерал.

Комментируя данное высказывание, Захарова в своем Facebook написала, что немецким военным следует помнить о том, что именно Россия была главным противником германского нацизма во Второй мировой войне.

«С учётом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. „Альпы и Дунай помнят“, кто „народам Европы свободу принёс“, а вот натовцы заговариваться начали», — заявила представитель МИДа.

К своему посту она приложила видео выступления заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова с песней «Майский вальс».

Как сообщало ИА Newstes, ранее Мария Захарова, выступая на на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС, заявила об открытой цензуре российских СМИ со стороны Twitter и Facebook.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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