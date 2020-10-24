Захарова ответила немецкому генералу, который назвал Россию противником
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы оперативного командования «Север» объединенных сил НАТО в Европе генерал-лейтенанта Йорга Фольмера.
Поводом стало интервью Фольмера шведской газете Dagens Nyheter, в котором он, по утверждению представителя российского МИДа, назвал Россию противником НАТО.
Отметим, что Фольмер является генералом Бундесвера, который с 2015 по 2020 год занимал пост инспектора сухопутных войск ФРГ. В интервью шведские журналисты поинтересовались у него, считает ли НАТО Россию своим врагом.
Комментируя данное высказывание, Захарова в своем Facebook написала, что немецким военным следует помнить о том, что именно Россия была главным противником германского нацизма во Второй мировой войне.
К своему посту она приложила видео выступления заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова с песней «Майский вальс».
Как сообщало ИА Newstes, ранее Мария Захарова, выступая на на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС, заявила об открытой цензуре российских СМИ со стороны Twitter и Facebook.