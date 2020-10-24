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Захарова: в НАТО стали забывать, кто освободил Европу

Захарова: в НАТО стали забывать, кто освободил Европу

Высказывания немецкого генерала Североатлантического альянса Йорга Фольмера об отношении НАТО к России свидетельствуют о том, что в блоке забыли о том, кто в годы Второй мировой войны принес свободу народам Европы, заявила 24 октября официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание, что в подаче Фольмера «Россия, не покладая рук, пытается вбить клин в «тесное партнерство» между шведами и натовцами».

«С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принес», а вот натовцы заговариваться начали», — отметила Захарова.

В опубликованном 21 октября интервью шведской газете Йорг Фольмер, который руководит северной штаб-квартирой объединенных вооруженных сил альянса в Европе, заявил, что Россия пытается рассорить НАТО и Швецию. По его мнению, с учетом общей истории страны альянса не считают Россию врагом, но рассматривают в качестве противника.

Ранее Мария Захарова объяснила проект Оборонной стратегии Швеции результатом давления на страну извне, в частности со стороны НАТО, Представленный на рассмотрение парламента министром обороны Швеции Петером Хультквистом проект стратегии на 2021-2025 годы, в частности, предусматривает резкое наращивание военных статей бюджета.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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