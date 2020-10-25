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2021 год Быка: гороскоп для всех Знаков

2021 год Быка: гороскоп для всех Знаков

Новый 2021 год пройдет под эгидой Металлического Быка, символа достижения целей, трудолюбия и процветания. Астрологи предупреждают о том, что год будет не самым простым, и Знакам Зодиака не повредит осторожность.


Совсем скоро календари с изображением Крысы сменятся новыми, и в 2021 году бразды правления перейдут к Быку. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с восточным гороскопом для всех Знаков, чтобы в общих чертах понять, что принесет 2021 год. Влияние нового покровителя сместит приоритеты, и многие почувствуют необходимость перемен, которые помогут достичь цели, привлечь в жизнь процветание и справиться с трудностями. Общий гороскоп даст понимание того, с чего нужно начать год и на какие сферы жизни стоит обратить внимание.

Крыса

Крысам 2021 год принесет множество хороших событий, если они будут проявлять любознательность, но не станут лезть на рожон. Осмотрительность и умение выжидать сыграют на руку. В начале года внимание должно быть приковано к сфере финансов: в таком случае получится создать крепкий фундамент и позаботиться о сохранности накоплений. Во второй половине года, когда дела будут налажены, Крысам важно проводить больше времени с семьей, налаживать связи в деловой среде.

Бык

Год Быка будет удивительным и наполненным яркими событиями, если не игнорировать знаки судьбы и лишний раз не противиться новшествам. Быкам в 2021 году будут открыты все пути, однако важно первым делом решить финансовые вопросы и лишь потом браться за устройство личного благополучия. Начав год со строительства карьеры или бизнеса, Быки смогут быстро ощутить первые результаты.


Тигр

2021 год Тиграм не стоит начинать с воплощения новых задумок. Зимний период больше подойдет для составления планов, чтобы ничего не сорвалось и не помешало в будущем. В весенний период Тигров ожидает любовная сфера, и здесь упрямство сыграет злую шутку. Осень и конец года стоит посвятить налаживанию деловых связей, а также внимательно следить за ходом дел, чтобы вовремя предотвратить неприятности и не понести убытки.

Кролик

Кролики должны быть готовы к испытаниям на прочность. В 2021 году на первый план выйдут дипломатичность и гибкость, которые помогут подстроиться под обстоятельства и не упустить свою выгоду. Внимание и осторожность не дадут впустить в ближний круг людей-манипуляторов. 

Дракон

Драконам астрологи рекомендуют положиться на свой характер. Воля к победе, ответственность и умение справляться с любыми трудностями не раз помогут им выйти из сложной и запутанной проблемы. Без внимания нельзя будет оставлять и сферу личной жизни. Родственные связи будут связующей нитью и поддержкой, а встреча со второй половинкой не заставит себя ждать, если использовать свое обаяние и умение заинтересовать.


Змея

Змеям справиться со всеми трудностями будет проще, если они заранее настроятся на то, что год нужно начать с активной работы. Первые месяцы 2021 года будут именно тем фундаментом, на котором будут строиться все потребности представителей Знака: семья, благосостояние, друзья и любимые хобби. Чем больше труда и сил будет вложено с января по март, тем проще окажется остальной год.

Лошадь

Лошади могут рассчитывать на то, что 2021 год будет более спокойным, чем предыдущий. В новом году удастся обрести достаток благодаря трудолюбию, а также насладиться общением с друзьями и семьей. Одиноким представителям Знака предстоит побороться за сердце того, кто пришелся по душе, а значит, сбрасывать со счетов романтику нельзя. Лошади во всех вопросах смогут положиться на проверенных временем друзей, но им не стоит забывать, что порой нужно помогать в ответ.

Коза

Козы должны быть готовы отвоевывать свое право на счастье. В начале года возможны разногласия в деловой среде, но умение идти на компромиссы и при этом уважение к себе помогут разрешить сложные вопросы. Вдохновение придет ближе к весне, и тогда можно начинать воплощение в жизнь смелых идей, а также налаживать личную жизнь: привлекать любовь или выстраивать гармоничные отношения в семье.

Обезьяна

В год Быка Обезьяны смогут подняться по карьерной лестнице, если не будут пренебрегать получением дополнительных знаний. В начале года для этого будут все возможности. В личной жизни не исключены некоторые разногласия, которые, впрочем, будут поддаваться корректировке. Астрологи рекомендуют Обезьянам избегать невнимательности к деталям и халатного отношения к происходящему в жизни.

Петух


Петухи смогут насладиться профессиональными успехами и финансовым благополучием, если в начале года хорошо потрудятся и будут ответственно относиться к своим обязанностям. Год не обещает быть безоблачным, но Петухи смогут преодолеть трудности, если будут внимательны, а также не станут отвергать помощь. Астрологи рекомендуют запастись терпением и пользоваться шепотками на удачу.

Собака

Собакам в новом году предстоит активная работа, которая принесет результаты ближе к весне. Деловая активность и умение видеть выгодные предложения не раз выручат Собак. В сфере отношений год будет не настолько плодотворным, однако отчаиваться не стоит. Налаживание гармонии в семье и поиск второй половинки увенчаются успехами, если не спешить и дать волю позитивным эмоциям.

Кабан

Кабаны могут рассчитывать на приятные перспективы в деловой среде, но для этого нельзя сомневаться в своих силах и отказываться от поступающих предложений. Этот год будет удачным для тех, кто не боится перемен, новшеств и активной работы. Честность, умение идти на компромиссы, выполнение данных обещаний и новые знания будут помогать на каждом шагу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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