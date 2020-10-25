А вдруг сбудется? "Аэрофлот" поведал о сроках возврата рейсов в Европу

Алексей Вольцев

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев допускает, что к концу зимы компания сможет начать осуществлять рейсы в Европу. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала "Россия 1".

"Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы – там, февраль-март – мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе", – отметил Савельев, которого цитирует РИА Новости.

Более того, он уверен, что сейчас в РФ не будут вводить жесткие ограничения, поскольку это станет большим ударом по экономике.

Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и ряд других. С 1 ноября станут доступны рейсы в Японию.

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