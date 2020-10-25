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Абдразаков чувствует себя хорошо после COVID-19 и рад вернуться на сцену

Абдразаков чувствует себя хорошо после COVID-19 и рад вернуться на сцену
Оперный певец Ильдар Абдразаков, который выступит в субботу на сцене Большого театра, сообщил, что чувствует себя нормально после перенесенного коронавируса и рад вернуться на сцену.

"После болезни я себя чувствую хорошо. Голос вроде бы звучит. Все нормально. Нужно немножко времени, чтобы восстановиться полностью, чувствовать себя на 100%", - рассказал Абдразаков журналистам.

Он отметил, что счастлив вернуться на сцену Большого театра, выступая среди великолепных певцов. "Спасибо большое руководству Большого театра и непосредственно виновнику торжества - Пласидо Доминго", - добавил он.


Концерт "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере", который пройдет 24 октября в Большом театре, собрал команду выдающихся певцов со всего мира, в том числе и тех, кто выступит на этой прославленной сцене впервые. Прозвучат арии и ансамбли из классического оперного репертуара.


Большой впервые примет таких звезд, как Михаэль Фолле и Петр Бечала. Выступят прогремевшая на весь мир сопрано из Южной Америки Притти Йенде, а также сопрано из Швеции Кристина Нильссон, меццо-сопрано Эмили Д"Анджело, испанский тенор Шабьер Андуага.

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Абдразаков вновь прибудут в Москву и присоединятся к выступающим.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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