Алиев повторил готовность к перемирию в Карабахе: «Чем быстрее, тем лучше»

Лидия Мартынова

Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и выступает за начало переговоров, заявил президент республики Ильхам Алиев накануне, 24 октября, в интервью Fox News.

«Мы готовы согласиться на прекращение огня», — сказал азербайджанский лидер, добавив, что такой шаг будет обусловлен выходом Армении из того, что Азербайджан называет «оккупированными» территориями в Нагорном Карабахе, отмечает американский телеканал.

«Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнём субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта», — отметил Алиев.

Далее он обвинил Армению в том, что её власти занимаются «имитацией участия» в переговорах по карабахскому урегулированию.

«Наша позиция заключается в том, что все страны региона должны держаться подальше от прямого участия в конфликте, — продолжил Алиев. — Мы полностью против интернационализации конфликта».

Тем не менее, Турция оказывает сильную и публичную поддержку Баку. Помимо поставок вооружений и военной техники, многие источники утверждают, что сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, сражаются вместе с азербайджанскими войсками. Алиев категорически отрицает подобные обвинения, комментирует Fox News.

«Очень прямая позиция президента (США Дональда) Трампа поддерживается мной, а также народом Азербайджана», — заключил Алиев.

На это заявление главы республики Fox News в публикации на своём сайте отреагировал следующим образом:

«На самом деле, на пресс-конференции в Овальном кабинете (Белого дома) в пятницу (23 октября) Трамп похвалил Армению и не упомянул Азербайджан».

Как сообщало ИА Newstes, Азербайджан «хоть сегодня» готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но Армения «продолжает грубо нарушать перемирие», заявил 23 октября азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro. «Я говорил, что чем быстрее завершится военная часть проблемы, тем лучше. Мы хотим перейти за стол переговоров. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия и напала на Гянджу (имеются в виду обстрелы второго по величине азербайджанского города. — Ред.). Поэтому, если они сегодня остановятся, мы тоже остановимся, и дальше будут работать дипломаты», — сказал глава республики.

В Ереване на заявления Ильхама Алиева о готовности к перемирию в Карабахе отреагировали указанием на то, что тем самым президент Азербайджана «пытается переложить ответственность» на армянскую сторону.

Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано. В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.