Американские дипломаты предупредили о возможных терактах в Баку

Алексей Вольцев

Посольство США в Азербайджане получило информацию о возможных террористических актах в столице государства. По данным американских дипломатов, атакам могут подвергнуться отели и другие места присутствия иностранцев в Баку. Кроме того, посольство предупредило граждан США и других иностранных государств о возможных похищениях.

По данным посольства, теракты могут осуществлены в отелях города или «в других местах в Баку». Гражданам США посоветовали соблюдать повышенную осторожность в местах скопления иностранцев. Также гражданам США рекомендовали избегать толпы, проявлять бдительность и не привлекать к себе повышенного внимания.

Ранее посольство США в Анкаре предупредило о возможных терактах и похищениях иностранных граждан в Турции.