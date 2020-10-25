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Американские дипломаты предупредили о возможных терактах в Баку

Американские дипломаты предупредили о возможных терактах в Баку

Посольство США в Азербайджане получило информацию о возможных террористических актах в столице государства. По данным американских дипломатов, атакам могут подвергнуться отели и другие места присутствия иностранцев в Баку. Кроме того, посольство предупредило граждан США и других иностранных государств о возможных похищениях.

По данным посольства, теракты могут осуществлены в отелях города или «в других местах в Баку». Гражданам США посоветовали соблюдать повышенную осторожность в местах скопления иностранцев. Также гражданам США рекомендовали избегать толпы, проявлять бдительность и не привлекать к себе повышенного внимания.

Ранее посольство США в Анкаре предупредило о возможных терактах и похищениях иностранных граждан в Турции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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