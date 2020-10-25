Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Анкара сочла некорректной критику партнеров по НАТО из-за С-400

Анкара сочла некорректной критику партнеров по НАТО из-за С-400

Анкара сочла некорректной критику партнеров по НАТО из-за С-400

В Министерстве обороны Турции сочли некорректными упреки со стороны партнеров по НАТО в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400.

Позицию Анкары по данному вопросу выразила пресс-секретарь турецкого оборонного ведомства подполковник Надиде Шебнем Актоп. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

В нем подполковник призвала соратников по НАТО вместо критики начать совместный поиск альтернативных решений и технических мер по использованию российской зенитной ракетной системы.

«Мы ожидаем от наших друзей и союзников, что вместо того, чтобы делать заявления об ухудшении наших отношений, они сосредоточатся на обсуждении альтернативных решений и разумных технических мер в отношении системы С-400», — сказано в сообщении.

При этом Анкара напомнила, что Турция не является единственной страной НАТО, которая использует российские ЗРК..

«Как и С-300, которые используются другими союзниками НАТО (речь о Греции. — Ред.), системы С-400 будут задействованы независимо и без интеграции в систему командного управления НАТО. Утверждения о том, что Турция, которая выполняет все свои обязательства в рамках НАТО, действует вопреки НАТО, некорректны», — сказала Актоп.

Представитель Минобороны добавила, что Анкара не имеет цели навредить НАТО, а стремится таким образом лишь обеспечить безопасность турецкого народа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ВС республики 17 октября провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города Синоп. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

Учения проходили на фоне военного обострения конфликта в Нагорном Карабахе и усиления напряженности в отношениях между Турцией и Грецией.

Как сообщало ИА Newstes, через два дня после турецких пусков аналогичные учения С-400 были проведены в Астраханской области России. В них участвовали боевые расчеты уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО).

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Анкара сочла некорректной критику партнеров по НАТО из-за С-400
Анкара сочла некорректной критику партнеров по НАТО из-за С-400
Абдразаков чувствует себя хорошо после COVID-19 и рад вернуться на сцену
Абдразаков чувствует себя хорошо после COVID-19 и рад вернуться на
Взрывы на танкере в Азовском море: пропавших моряков станут искать всю ночь
Взрывы на танкере в Азовском море: пропавших моряков станут искать
Танкер в Азовском море может затонуть после взрыва – Росморречфлот
Танкер в Азовском море может затонуть после взрыва – Росморречфлот
Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"
Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"
Техническая ошибка — жителю Уфы врачи диагностировали беременность
Техническая ошибка — жителю Уфы врачи диагностировали беременность
Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в Сети
Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в Сети
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Каждый ребенок независимо от места жительства должен иметь возможность развивать свои способности – Сергей Кравцов
Каждый ребенок независимо от места жительства должен иметь
Ужас какая ностальгия: самые классные звездные образы по мотивам 90-х к Хэллоуину
Ужас какая ностальгия: самые классные звездные образы по мотивам 90-х
Помпео призвал Лукашенко не опасаться угрозы со стороны НАТО
Помпео призвал Лукашенко не опасаться угрозы со стороны НАТО
СМИ: Тимати пытается отвоевать у Black Star собственный псевдоним, за использование которого он вынужден платить
СМИ: Тимати пытается отвоевать у Black Star собственный псевдоним, за

Топ на сегодня

Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных заявлений
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Степанакерт подвергся массированному ракетному обстрелу
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном конкурсе «Сталинградская битва в истории России»
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку

Еще по теме

США недовольны покупкой Турцией С-400 у России
Турция не желает разрывать отношения с НАТО из-за покупки С-400
Премьер Турции объяснил, почему российские С-400 предпочли западным аналогам
В США считают покупку Турцией российских С-400 проблемой