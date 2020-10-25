Анкара сочла некорректной критику партнеров по НАТО из-за С-400

Алексей Вольцев

В Министерстве обороны Турции сочли некорректными упреки со стороны партнеров по НАТО в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400.

Позицию Анкары по данному вопросу выразила пресс-секретарь турецкого оборонного ведомства подполковник Надиде Шебнем Актоп. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

В нем подполковник призвала соратников по НАТО вместо критики начать совместный поиск альтернативных решений и технических мер по использованию российской зенитной ракетной системы.

«Мы ожидаем от наших друзей и союзников, что вместо того, чтобы делать заявления об ухудшении наших отношений, они сосредоточатся на обсуждении альтернативных решений и разумных технических мер в отношении системы С-400», — сказано в сообщении.

При этом Анкара напомнила, что Турция не является единственной страной НАТО, которая использует российские ЗРК..

«Как и С-300, которые используются другими союзниками НАТО (речь о Греции. — Ред.), системы С-400 будут задействованы независимо и без интеграции в систему командного управления НАТО. Утверждения о том, что Турция, которая выполняет все свои обязательства в рамках НАТО, действует вопреки НАТО, некорректны», — сказала Актоп.

Представитель Минобороны добавила, что Анкара не имеет цели навредить НАТО, а стремится таким образом лишь обеспечить безопасность турецкого народа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ВС республики 17 октября провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города Синоп. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

Учения проходили на фоне военного обострения конфликта в Нагорном Карабахе и усиления напряженности в отношениях между Турцией и Грецией.

Как сообщало ИА Newstes, через два дня после турецких пусков аналогичные учения С-400 были проведены в Астраханской области России. В них участвовали боевые расчеты уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО).