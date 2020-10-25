Анкара сочла некорректной критику партнеров по НАТО из-за С-400
В Министерстве обороны Турции сочли некорректными упреки со стороны партнеров по НАТО в связи с покупкой российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400.
Позицию Анкары по данному вопросу выразила пресс-секретарь турецкого оборонного ведомства подполковник Надиде Шебнем Актоп. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.
В нем подполковник призвала соратников по НАТО вместо критики начать совместный поиск альтернативных решений и технических мер по использованию российской зенитной ракетной системы.
При этом Анкара напомнила, что Турция не является единственной страной НАТО, которая использует российские ЗРК..
Представитель Минобороны добавила, что Анкара не имеет цели навредить НАТО, а стремится таким образом лишь обеспечить безопасность турецкого народа.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ВС республики 17 октября провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города Синоп. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.
Учения проходили на фоне военного обострения конфликта в Нагорном Карабахе и усиления напряженности в отношениях между Турцией и Грецией.
Как сообщало ИА Newstes, через два дня после турецких пусков аналогичные учения С-400 были проведены в Астраханской области России. В них участвовали боевые расчеты уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО).