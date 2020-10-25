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Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию

Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию
. Астролог и нумеролог из Нью-Йорка Руби Миранда рассказала, что вызывает депрессию и заставляет грустить каждый знак зодиака, сообщает YourTango.


"Что вызывает депрессию? Это зависит от человека, однако трудности, с которыми мы сталкиваемся, влияют на нас определенным образом. Например, для одного человека оставаться дома и ничего не делать может оказаться худшим испытанием, в то время как для другого – уединенная жизнь приносит радость и умиротворение", – делится своими наблюдениями автор.

По ее словам, яркие и горячие Овны впадают в депрессию, когда на них не обращают внимания. А еще для них очень важно одобрение. Если они этого не получают, то сильно расстраиваются и уходят в себя.


Активные Тельцы умеют подстраиваться практически под любую ситуацию. Однако если в ней не будет движения и прогресса, это негативным образом скажется на их настроении. Статичность и застой – вот что угнетает и вгоняет в депрессию Тельцов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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