Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Белый дом: «свободных» санкций для России и Ирана почти не осталось

Белый дом: «свободных» санкций для России и Ирана почти не осталось

Белый дом: «свободных» санкций для России и Ирана почти не осталось

У США почти не осталось возможностей вводить новые санкции против России и Ирана, так как против этих стран их и так введено очень много. Об этом журналистам заявил помощник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало (возможностей), чтобы что-то сделать. Но мы изучаем все возможные меры сдерживания, которые мы можем применить в отношении этих стран, а также других, в том числе Китая и некоторых еще не упомянутых государств, которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования. Это недопустимо», — сказал советник главы Белого дома на вопрос, как Вашингтон ответить на то, Россия и Иран якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят повлиять на выборы.

Роберт О’Брайен добавил, что Вашингтон рассматривает «дополнительные варианты» в связи с этим.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Белый дом: «свободных» санкций для России и Ирана почти не осталось
Белый дом: «свободных» санкций для России и Ирана почти не осталось
"Встает и ложится с мыслями обо мне". Эрдоган вновь оскорбил Макрона
"Встает и ложится с мыслями обо мне". Эрдоган вновь оскорбил Макрона
Лунный день сегодня 25 октября 2020 года
Лунный день сегодня 25 октября 2020 года
Covid-19 обезглавил болгарское правительство
Covid-19 обезглавил болгарское правительство
Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини
Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини
Лидер рейтинга UFC раскритиковал Нурмагомедова
Лидер рейтинга UFC раскритиковал Нурмагомедова
А вдруг сбудется? "Аэрофлот" поведал о сроках возврата рейсов в Европу
А вдруг сбудется? "Аэрофлот" поведал о сроках возврата рейсов в Европу
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим другую щеку
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим
Россияне описали свои идеальные выходные
Россияне описали свои идеальные выходные
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили евродепутатов
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили
Сигурни Уивер рассказала, что ей было сложно на съемках "Аватара 2"
Сигурни Уивер рассказала, что ей было сложно на съемках "Аватара 2"

Топ на сегодня

В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
Украине предрекли экономический армагеддон
Украине предрекли экономический армагеддон
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"
Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"
Взрывы на танкере в Азовском море: пропавших моряков станут искать всю ночь
Взрывы на танкере в Азовском море: пропавших моряков станут искать

Еще по теме

Советник Трампа: США уже исчерпали цели для антироссийских санкций
США ввели новые санкции против Ирана
Путин пообещал не вводить ограничения в отношении товаров из стран БРИКС
Вашингтон намерен наращивать санкции против Ирана