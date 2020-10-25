Белый дом: «свободных» санкций для России и Ирана почти не осталось

Анастасия Иванова

У США почти не осталось возможностей вводить новые санкции против России и Ирана, так как против этих стран их и так введено очень много. Об этом журналистам заявил помощник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало (возможностей), чтобы что-то сделать. Но мы изучаем все возможные меры сдерживания, которые мы можем применить в отношении этих стран, а также других, в том числе Китая и некоторых еще не упомянутых государств, которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования. Это недопустимо», — сказал советник главы Белого дома на вопрос, как Вашингтон ответить на то, Россия и Иран якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят повлиять на выборы.

Роберт О’Брайен добавил, что Вашингтон рассматривает «дополнительные варианты» в связи с этим.