Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века

Анастасия Иванова

Есть системы оружия, котором не повезло: вроде бы и модель перспективная, и новаторские решения в ней есть, но почему-то все это остается невостребованным. Случается, что концепцию убивает один незначительный просчет, а бывает, что и просчета нет вовсе, просто изобретение пришлось чуть-чуть не ко времени. «Профиль» представляет четыре недооцененных стрелковых системы 20 века.

Британская мечта

В ходе Второй мировой оружейники туманного Альбиона проявили себя не ахти. Самым известным образцом английской «стрелковки» того времени стал посредственный пистолет-пулемет STEN. По сути, это был чуть переработанный клон германского МР18/МР28 имени Гуго Шмайссера. За широкое применение в конструкции STEN металлических труб его иногда называют «мечтой водопроводчика».

Зато сразу после войны у британских конструкторов появился неплохой шанс реабилитироваться, ведь они одними из первых оценили преимущества т. н. промежуточного патрона — среднего по мощности между винтовочным и пистолетным. Оперативно созданная комиссия по выбору нового боеприпаса остановила выбор на патроне .280 British (7×43 мм). Он имел остроконечную пулю массой 9 граммов, которая разгонялась до скорости примерно 770 м/с; начальная энергия составляла 2680 Дж.

Британской разработкой заинтересовались Канада и Бельгия. Бельгийская компания FN Herstal даже адаптировала под .280 British новую перспективную винтовку, будущую FN FAL. А в самом Альбионе сконструировали автоматическую винтовку ЕМ2 и единый пулемет TADEN. Причем ЕМ2 для своего времени выглядела очень передовым образцом: она использовала компоновку булл-пап (магазин, патронник и УСМ находятся позади рукоятки управления огнем) и комплектовалась оптическим прицелом малой кратности. Автоматика оружия работала за счет отвода пороховых газов, применялась система с длинным ходом поршня, как у автомата Калашникова, запирание осуществлялось разведением двух боевых упоров в стороны, за вырезы в стенках ствольной коробки. Похожая схема была на советском ручном пулемете ДП-27.

В 1951 году новый патрон под обозначением 7 mm Mk1Z, винтовка ЕМ2 и пулемет TADEN поступают на вооружение армии. Казалось бы, вот она, история успеха, Британия может претендовать на статус законодателя мод среди стрелковых систем, но… в дело вмешались Соединенные Штаты, возглавляющие Североатлантический альянс. «Ваш патрон слишком слабый! — заявили в Департаменте вооружений США. — Возьмите наш .308 Win (7,62×51 мм)». Англичане пытались вежливо отказаться, рассказывали заокеанским партнерам о новом классе оружия — бесполезно! Ответ Вашингтона был примерно таким: у нас демократия, но мы здесь главные, поэтому используйте все что хотите, но чтобы оно соответствовало нашему 7,62×51. В Лондоне чуть поспорили для приличия и приняли на снабжение американский патрон.

Тут выяснилось, что ЕМ2, возможно, и не так хороша, как казалось вначале. По крайней мере, приспособить ее под мощный .308 Win не удалось, хотя для бельгийской FN FAL это не стало проблемой. В итоге следующие 30 лет британские военные пользовались собственным клоном FN FAL в калибре 7,62. А британская стрелковая школа с тех пор не предложила чего-то достойного внимания.

Партизанский пулемет

СССР на протяжении практически всей Великой Отечественной войны испытывал проблемы с пулеметами. Станковый максим был слишком тяжелым и не позволял быстро перемещать его по полю боя. Ручной ДП-27 не мог обеспечить долгий и плотный огонь. К тому же тех и других не хватало, а заметно нарастить производство ДП и максимов без заметного падения качества не представлялось возможным.

Зато Красная армия имела успешный опыт использования пистолетов-пулеметов ППШ и ППС. Они хорошо показывали себя в боях на дистанции до 200 метров, были очень просты и дешевы в производстве. Опыт войны говорил о том, что «значительная часть решающих фаз боя» происходит на дистанциях, не превышающих 300−400 метров. Для нанесения урона живой силе противника мощности пистолетного патрона достаточно, но хорошо бы разогнать его до скорости около 600 м/с (у ППШ — 500 м/с). То есть нужно что-то чуть помощнее, чем ППШ, и стреляющее несколько дальше, и способное вести более интенсивный огонь.

И вот в начале 1943 года сотрудники испытательного полигона инженер-капитаны Василий Лютый и Владимир Дейкин предложили концепт легкого пулемета под пистолетный патрон (позже к работе присоединился конструктор Николай Афанасьев). Он мог обслуживаться одним человеком, был маневренным, весьма компактным и легким, при необходимости позволял стрелять с рук. На практике замысел инженеров воплотился в систему ЛАД (Лютый, Афанасьев, Дейкин) в калибре 7,62×25 мм ТТ. Общая длина оружия составляла 956 мм (у АК-74 — 940 мм), масса — 7,63 кг, то есть на пару килограммов больше ППШ с диском на 71 патрон. Оружие вышло предельно простым и технологичным: использовалась автоматика со свободным затвором, максимально широко применялась штамповка из листовой стали. Питание осуществлялось от металлических лент на 150 и 300 патронов, уложенных в короб, который мог пристегиваться к пулемету для ведения огня на ходу. Примерно так через 20 лет американские спецназовцы во Вьетнаме будут «поливать» с рук из укороченных советских пулеметов РПД-44.

ЛАД предполагалось использовать в линейных частях, вооружать им десантников и снабжать партизан. Пулемет успешно прошел испытания, продемонстрировал высокую надежность, и, казалось, нет препятствий для постановки его на вооружение. Можно достаточно быстро развернуть производство, насытить войска столь необходимыми пулеметами.

Сегодня некоторые эксперты полагают даже, что конструкция Лютого, Афанасьева и Дейкина могла бы занять достойное место в перечне оружия Победы. Но военные чиновники засомневались: патрон пистолетный, но оружие уступает настоящим ПП в маневренности; есть сошки и лента, при этом ЛАД проигрывает полноценным ручным пулеметам по эффективной дальности стрельбы… А самое главное, у немцев появились автоматические карабины (Mkb42 позже ставший StG44) под промежуточный патрон 7,92×33 Kurz. Военное руководство СССР решило: не нужно пулемета под пистолетный патрон, а надо срочно «догнать и перегнать» врага. Уже в пожарном порядке разработан отечественный патрон 7,62×39 образца 1943 года, затем силы всех КБ бросаются на проектирование стрелковых систем под него. Эта работа закончилась появлением карабина Симонова СКС, автомата Калашникова, пулемета ППД-44. Но произошло это уже после войны.

Многоликий Стоунер

Конструктора Юджина Стоунера мы знаем прежде всего как автора винтовки AR15/М16. Однако сам оружейник был не слишком доволен этим изобретением — почти сразу после принятия М16 на вооружение он занялся разработкой новой системы для армии США. Стоунер замыслил создать образец, который разом бы перекрывал большую часть потребностей военных. Несколько манипуляций ключом, и вот вам полноразмерная штурмовая винтовка (аналог М16), а вот компактный автоматический карабин или ручной пулемет с ленточным питанием, вот легкий станковый пулемет, пулемет для установки на бронетехнику. В общем, такой «Лего-милитари».

В теории подобное решение сулило хорошую экономию на логистике, обещало упростить обучение бойцов и т. д. Правда, в начале 1960-х задача по созданию универсального оружия казалась практически нереализуемой, но г-н Стоунер с ней справился. Работая в военном подразделении компании Cadillac, он предложил сначала модульную систему Stoner 62 под патрон 7,62×51 НАТО, а затем ее модификацию под малоимпульсный патрон калибра 5,56 мм (Stoner 63). По сути, это был конструктор из 15 узлов, который по желанию оператора превращался в шесть разных видов оружия. Основой этого конструктора являлась ствольная коробка, к которой крепились стволы разной длины, рукоятки, приклады, варианты ударно-спусковых механизмов, приемник магазина, система лентопротяжки и т. д.

В 1963-м Cadillac передала несколько десятков образцов Stoner 63 для испытания Армии США. В 1967-м некоторое количество их оказалось во Вьетнаме. Тут выяснилось, что на практике трансформер не упрощает, а усложняет логистику. Ведь большинство солдат используют только одну конфигурацию оружия, но каждый получает полный комплект узлов, которые лежат мертвым грузом.

Подпортило репутацию Stoner и низкое качество исполнения — при настреле в несколько тысяч выстрелов отдельные узлы ломались, крепления разбалтывались. Наконец, вся конструкция была весьма требовательна к уходу. Военным это не понравилось, и в 1971 проект потихоньку свернули.

А в начале 21 века выяснилось, что модульность — это одно из наиболее перспективных направлений в «стрелковке». Только теперь речь идет о т. н. промышленной модульности, когда конфигурацию оружия определяет не конечный пользователь, а производитель.

Винтовка от авиаторов

Снова Юджин Стоунер, на этот раз с винтовкой AR10, которая, как считается, обогнала свое время на несколько десятилетий и несколько десятилетий оставалась практически невостребованной.

Все началось с того, что два успешных дельца от авиации решили заняться стрелковым оружием. Президент компании Fairchild Aircraft Ричард Боутелл и патентный консультант концерна Lockheed Martin Джордж Салливан совместными усилиями создали маленькую фирмочку Armalite. Новая компания была зарегистрирована как «дочка» Fairchild Aircraft, и ней трудилось около десяти человек, в том числе бывший морпех Юджин Стоунер. Задача перед сотрудниками ставилась очень амбициозная и столь же расплывчатая: создавать стрелковое оружие будущего с использованием самых передовых технологий и достижений авиапрома! В первую очередь речь шла о материалах, применяемых в авиастроении — легкие сплавы, полимеры и все такое.

В 1956 году Стоунер предложил прототип весьма необычной винтовки под названием AR10 (Armalite Rifle). Ее ствольная коробка была выполнена из алюминия, поэтому оружие получилось весьма легким. Приклад, рукоятка, цевье пластиковые, а не деревянные. Хорошая эргономика. Благодаря «линейной схеме» (приклад и ствол на одной линии), а также оригинальному газовому двигателю, когда пороховые газы из ствола поступали прямо в затворную раму, винтовка обеспечивала вполне комфортную стрельбу даже на мощных патронах .308 Win (7,62×51 мм). А еще она оказалась весьма точной.

Но боссы Armalite решили, что хай-тека много не бывает, и настояли на том, чтобы не только ствольная коробка, но и ствол был сделан из легкого сплава. Если точнее, то ствол представлял собой слоеный пирог из тонкого стального «лейнера» с нарезами, заключенного в алюминиевый кожух. В таком виде AR10 отправили участвовать в конкурсе на новую винтовку для армии США, где ее конкурентами стали американская же М14 и бельгийская FN FAL.

Дальше случилось то, что должно было случиться: алюминиевый чудо-ствол разорвало. «Ой», — сказали в Armalite и быстро заменили алюминий на сталь, но было поздно — иметь дело с оружием, которое взрывается при стрельбе, военные не хотели. Создатели AR10 пытались продавать ее за рубеж, снимали ее в кино — герой Бельмондо в фильме «Профессионал» отстреливается из AR10 от вооруженных туземцев в Африке. Но значимых успехов на рынке оружия не было, и к началу 70-х эта система практически перестала выпускаться.

А в 1990-х выяснилось, что армии очень даже нужны точные полуавтоматические винтовки. Тогда компания Knight’s Armament в сотрудничестве с Юджином Стоунером создала на базе AR10 и AR15 систему под названием SR25 (Stoner Rifle) и предложила ее военным. А те с удовольствием взяли.

Владислав Гринкевич