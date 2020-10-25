Coral Sun Family Club представил новый видеопроект

Анастасия Иванова

На прошлой неделе стартовал новый видеопроект «Sun Family Club. Продли лето вместе с нами». По задумке его авторов, в каждом выпуске бельчонок Санни, символ клуба, знакомит юных гостей с программами и деталями отдыха в отелях Антальи. В первом выпуске был представлен Seven Seas Hotel Life 5*, один из лучших отелей в Кемере для семейного отдыха. Seven Seas Hotel Life 5* входит в сеть OTI Hotels & Resorts.

«Sun Family Club. Продли лето вместе с нами» - второй за этот сезон видеопроект детского клуба. Первый, «Sun Family Club. Вместе на расстоянии», был запущен весной в помощь родителям с детьми на самоизоляции. Педагоги клуба проводили видеозанятия на самые разные темы.

Сеть детских клубов Sun Family Club началась с шестнадцати турецких гостиниц, сейчас такие клубы работают в 13 странах и 150 отелях. За 11 лет работы клубов в них провели время более миллиона детей. В штате Sun Family Club более 350 педагогов, прошедших серьезный отбор и профессиональное обучение. Концепцию, где дети и родители отдыхают вместе, но по-разному, придумали в Coral Travel.