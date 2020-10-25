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Covid-19 обезглавил болгарское правительство

Covid-19 обезглавил болгарское правительство

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился новым коронавирусом. Об этом он сам сообщил в Facebook. Одним из последних, с кем встречался глава болгарского правительства, был заместитель госсекретаря США Кейт Крач.

«В пятницу я отложил все встречи и публичные мероприятия на ближайшие дни. После двух ПЦР-тестов с сегодняшнего дня у меня положительный COVID-19. У меня общее недомогание, и на данный момент по усмотрению врачей я остаюсь на домашнем лечении», — написал Бойко Борисов на соцсети.

На самоизоляцию глава болгарского правительства ушел в пятницу — из-за контакта с заразившимся коронавирусом заместителем министра регионального развития и благоустройства Николаем Нанковым.

Интересно, что одним из последних, с кем встречался Бойко Борисов, в паузах между тестами, был заместитель госсекретаря США Кейт Крач. С ним, как писал Борисов, подписали ключевые документы, меморандумы, по безопасности в сети 5G и ядерной энергетике.

По данным Минздрава Болгарии, общее число заболевших коронавирусом в стране составляет более 37 тыс. человек. За последние сутки им заразилось более тысячи болгар.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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