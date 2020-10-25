Детей-безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта

Анастасия Иванова

В России запретят высаживать из общественного транспорта детей без билетов. Такая норма предусмотрена в правительственном законопроекте о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Поправки в статью 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта разработали в Минтрансе.

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, между Российской Федерацией и регионами, которые смогут устанавливать для контролёров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

Одновременно в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, которым предлагается признать утратившими силу часть 3 статьи 11.18 и часть 2 статьи 11.19 кодекса РФ об административных правонарушениях, которыми установлена административная ответственность за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в автобусе междугородного сообщения.

В поправках ко второму чтению в документе устранили размытость в определении подведомственности системы правонарушения за безбилетный проезд, убрали излишнюю информацию в проездных документах, которые должен иметь пассажир, а также ввели законодательную норму, которая позволит подписывать соглашение между регионами, если они договариваются иметь равные права контроля за пассажирами.

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