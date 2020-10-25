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Дни силы в ноябре 2020 года

Дни силы в ноябре 2020 года

Дни силы — самые благоприятные дни ноября. В эти дни происходят астрологические события, благотворно влияющие на удачу и настроение людей.


В дни силы старайтесь больше времени уделять любимым делам, а также не впадать в уныние. В ноябре будет возможность преуспеть в делах и в работе, так что верьте в себя и старайтесь быть в самой гуще событий. Пользуйтесь секретами самовосстановления, чтобы всегда быть на коне.

3 ноября — завершение ретроградного Меркурия

Это будет первый день прямого движения планеты, а также окончание его последнего ретроградного движения. Этот знаковый и важный день стоит посвятить началу новых дел, знакомству с людьми, общению. Позитивная энергия Меркурия, который вновь обретет свои силы, пробудет с нами еще несколько дней, но именно 3 число станет самым важным временем. Многие люди почувствуют легкость, счастье, оптимизм.

9 ноября — противостояние Марса и Венеры

Марс и Венера — это две планеты, абсолютно противоположные по своей энергетике и по настроению. Когда между такими космическими объектами случается противостояние, то есть, когда они встают по разные стороны от Земли, это благотворно влияет на людей. В этот день можно будет преуспеть в делах, в финансовой сфере, в любви. У людей прибавится энергии, появится желание жить и нести добро в этот мир.


11 ноября — зеркальная дата

11.11 — одна из самых мощных, если не самая сильная зеркальная дата за весь год. Этот день принято считать полезным временем для новых начинаний, формулировки намерений и проведения ритуалов на исполнение желаний. Астрологи отмечают, что созидательную энергетику этого числа дополнит позитивное настроение убывающей Луны в Деве. Это будет очень яркий и запоминающийся день.

14 ноября — завершение ретроградного Марса

Красная планета 14 числа начнет свое прямое движение, которое продлится до конца года. Это будет удачный день, в который также будет находиться в благоприятном положении и Луна. В целом этот день можно назвать временем избавления от страхов и комплексов. У многих людей появится мотивация, новые желания, стремления. Астрологи советуют в этот день стремиться к позитиву, приносить извинения за прошлые ошибки.

29 ноября — завершение ретроградного Нептуна

Нептун станет третьей планетой, которая в ноябре избавится от ретроградности. Это будет очень важный день. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что 29 числа жизни многих людей изменятся к лучшему, причем самым кардинальным образом. Нептун — планета, которая управляет изменениями, а избавление от ретроградности будет означать, что всё плохое, случившееся до этого, обернется большой удачей. Особенно это коснется тех, кто много и упорно трудился, старался на благо коллектива, семьи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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