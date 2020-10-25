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"Думаете, не спросят, как вы работаете на канале с госфинансированием?": Соловьев разнес Галкина за желание понравиться оппозиции

"Думаете, не спросят, как вы работаете на канале с госфинансированием?": Соловьев разнес Галкина за желание понравиться оппозиции

Телеведущий Владимир Соловьев на своем ютуб-канале обратился к Максиму Галкину, раскритиковав его желание понравиться Навальному, уличив в неопытности в вопросах политики. 

Поводом стал комментарий Галкина в Instagram Навального. Пародист нелестно отозвался о программе Тиграна Кеосаяна, а Соловьев обратил на это внимание. 

Он заявил, что как телеведущий Галкин нарушил этику, публично раскритиковав коллегу. И обвинил его в заигрывании с оппозиционером, который известен своей нелюбовью к евреям и гомосексуалам. Соловьев спросил, в какой момент тот решил выступить на стороне человека, который называет евреев "жидами". 

Телеведущий вспомнил, что Галкин начинал как талантливый артист, но потом "сбился с пути". Кроме того, отметил, что в вопросах политики тот малоопытен. 

"В политике вы человек не очень просвещенный, но ваше страстное желание понравиться оппозиционерам... Неужели вы думаете, что вас не спросят, как, будучи человеком богатым, вы работаете на канале, который получает частично государственное финансирование? Это вы так заигрываете?" — спросил Соловьев Галкина. 

В завершении он назвал пародиста "бесспорно талантливым человеком" и попросил его "не заблуждаться". 



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По материалам: uposters.ru

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