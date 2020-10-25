Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина как никто другой знает о том, что нужно делать для привлечения удачи разным Знакам Зодиака в тот или иной период. Следуйте простым рекомендациям, чтобы одержать победу во всех сферах жизни на этой неделе.

Для каждого из Знаков Зодиака есть три секрета счастья. На этой неделе желательно следовать этим простым хитростям, потому что звезды и планеты захотят помочь каждому из нас. Это будет крайне важное время, в которое не стоит сидеть без дела и ждать у моря погоды.

Овен

Овнам не стоит иметь никаких дел с лживыми Знаками Зодиака. В противном случае можно будет наткнуться на неприятный обман со стороны коллег или токсичных друзей. Наиболее благоприятным временем для представителей этого Знака станут 30 октября и 1 ноября. В это время нужно больше отдыхать, развлекаться и получать удовольствие от жизни. Звезды помогут Овнам открыть в себе новые таланты, узнать о себе и окружающих что-то новое и интересное.

Телец

Тельцам на этой неделе будет везти в любви. Особенно это коснется тех, кто пока одинок: противоположный пол начнет обращать на этих людей больше внимания. Если на горизонте появится кто-то действительно важный, выяснить взаимность чувств помогут три полезных способа. Что касается работы, то Тельцам станет проще заниматься сложными интеллектуальными задачами, начинать важные дела, брать на себя ответственность.

Близнецы

Близнецам стоит большое внимание уделить тому, что они думают и что говорят. Существуют запретные слова, которые нельзя произносить, чтобы не испортить судьбу. От них стоит избавиться как можно скорее. Также необходимо избавиться от страхов и неуверенности. Близнецам стоит сфокусироваться на работе и делах. Возможно, им удастся найти новое хобби, монетизировать свое текущее увлечение. На этой неделе важно ложиться спать пораньше, так как работа и дела потребуют больших затрат сил и энергии.

Рак

Ракам стоит научиться разбираться в людях, потому что на этой неделе на их пути могут встретиться токсичные и очень опасные личности, которые постараются втереться им в доверие. В целом неделя благоприятна для решения серьезных задач. Звезды и планеты хотят, чтобы всё было продумано до мелочей. Никаких спонтанностей быть не должно, иначе это приведет Раков к проблемам. Крупные приобретения тоже не пойдут на пользу удаче и кошельку. Отдыхать лучше рядом с близкими.

Лев

Львам стоит уделять больше внимания второй половинке. Любимый человек очень нуждается в тепле и заботе. Начало недели будет опасным из-за диссонанса звезд и планет. По этой причине лучше пользоваться заговорами от злых людей, чтобы меньше встречаться с ними на работе и в других местах. В целом эту неделю лучше проводить активнее, но не распылять свою энергию впустую. Возможно, понадобится помощь самым близким людям.

Дева

У Дев начинается благоприятный период для любовных поисков. Перед тем, как начинать отношения, стоит сначала оценить совместимость с тем или иным человеком. Если она плохая, стоит задуматься и еще раз оценить все за и против. Всем, кто уже находится в отношениях, стоит поговорить и решить с партнером все неурядицы, касающиеся бюджета. Звезды заберут удачу у тех, кто будет лгать близкому человеку ради собственной выгоды. Очень важно уделить внимание своему здоровью.

Весы

Весам стоит опасаться злых и токсичных людей, встречи с которыми могут быть довольно частыми. Определить такого человека заранее помогут семь важных признаков. Нужно быть предельно осторожными в бизнесе и в работе. Необходимо решать все проблемы самостоятельно, без чьей-либо помощи. В отношениях с любимым человеком пришло время взять инициативу в свои руки, открыть ему или ей свое сердце. Это идеальное время для любовных признаний и совместных дел.

Скорпион

Скорпионам придется на этой неделе встретиться с трудностями. Большинство из них удастся обойти стороной. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как избежать проблем. На этой неделе многие из них обойти стороной не получится. Скорее всего, причина в том, что они имеют кармическую основу. Нужно принять всё происходящее и не унывать, если сорвутся важные планы. Необходимо оставаться оптимистичными в любой ситуации.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе удастся победить негативные вирусные программы и ступить на тропу успеха. Для этого важно будет окружать себя правильными людьми, браться только за самые важные дела и задачи. В любви, как и в работе, нужно брать быка за рога. Нельзя ждать инициативы от другого человека. Нужно быть искренними с близкими людьми. Что касается денег, то на этой неделе можно вкладывать средства в собственное развитие, покупать новую одежду и чинить старые вещи.

Козерог

У людей этого Знака начинается благоприятное время, но в начале недели будет трудно преодолевать привычные преграды на пути из-за недостатка энергии. С 28 числа ситуация резко изменится в противоположную сторону. Сильные обряды на исполнение желания помогут преуспеть в делах, работе и финансовой сфере. В денежных вопросах пока лучше не идти на риски. Можно совершать плановые и обдуманные покупки.

Водолей

На этой неделе полезно дарить подарки второй половинке, родственникам. Нельзя забывать об отдыхе. Переутомления очень опасны. Сильный ритуал на удачу поможет преодолеть трудности в начале недели. Вечерами лучше проводить побольше времени с друзьями, в общении и позитиве. Эта неделя — очень благоприятный период для обучения, творческой работы. Больше всего везти будет студентам. Большое внимание стоит уделить здоровью. Лучше не переутомляться.

Рыбы

Финансовая сфера для Рыб станет самой важной на этой неделе. Планеты наделят этих людей мощной интуицией и покажут кратчайший путь к успеху. Также полезно будет следовать семи простым правилам привлечения финансов. Не стоит недооценивать тщательное планирование дел. В период с 27 по 29 число не стоит делать ничего спонтанного. Это может привести к проблемам и непоправимому ущербу. В любви Рыбам стоит стремиться к порядку и гармонии.