Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник

Анастасия Иванова

Госдума планирует принять закон о правительстве 27 октября, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что закон может быть принят уже на следующей неделе.

Согласно материалам, третье чтение законопроекта планируется на 27 октября.

Госдума в среду приняла во втором чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.