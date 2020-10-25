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Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник

Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник
Госдума планирует принять закон о правительстве 27 октября, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что закон может быть принят уже на следующей неделе.

Согласно материалам, третье чтение законопроекта планируется на 27 октября.


Госдума в среду приняла во втором чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.

# Политика
По материалам: ria.ru

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