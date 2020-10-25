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Гражданская война в России закончилась 98 лет назад

Гражданская война в России закончилась 98 лет назад

98 лет назад, 25 октября 1922 года, в Советской России завершилась Гражданская война. К началу 1920 года большевики захватили власть на основной части территории бывшей российской империи, а затем борьба между «красными» и «белыми» проходила на окраинах страны.

Осенью 1922 года в России шёл последний этап Гражданской войны, вооружённого конфликта, развернувшегося в масштабах всей страны между советскими и антибольшевистскими вооружёнными силами. В ноябре 1921 года началось наступление Белоповстанческой армии из Приморья на север. 22 декабря белогвардейские войска заняли Хабаровск и продвинулись на запад. Но из-за недостатка сил и средств наступление белых было остановлено, и они перешли к обороне.

В феврале 1922 года Красная армия перешла в наступление, отбросив передовые части противника. 14 февраля большевики заняли Хабаровск. Белогвардейцы отступили за нейтральную зону под прикрытием японских войск. В сентябре 1922 года они вновь попытались перейти в наступление, но эти попытки не удались. С 4 по 25 октября 1922 года была проведена Приморская операция — последнее крупное сражение Гражданской войны. В итоге были разгромлены основные белогвардейские силы, а 25 октября Красная армия взяла Владивосток.

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По материалам: pnp.ru

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