Инфекционист считает, что COVID-19 никуда не денется в ближайшие годы

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Случаи заражения коронавирусной инфекцией будут ещё ближайшие несколько лет, заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

«В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут», — считает эксперт. По его мнению, «коронавирус никуда не денется».

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 1 513 877 случаев инфицирования. Выздоровели 1 138 522 человека, 26 050 пациента скончались.

Ранее вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев в интервью «Парламентской газете» заявил, что стабилизации эпидемиологической ситуации будет способствовать вакцинация и усиление масочного режима.