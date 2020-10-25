Интересные советы от бабушек

Алексей Вольцев

В жизни любой хозяйки множество полезных секретов. Даже не в жизни, а в ведении хозяйства, воспитании детей и так далее. Кто-то с удовольствием делится своими секретами, кто-то придумывает полезности сам, есть такие семьи, где различные хитрости передаются от поколения поколению. Конечно, кто же может больше знать о жизни, как не наши бабушки? Вот несколько бабушкиных секретов мы вам и расскажем, вернее откроем.

Если перед едой всегда выпивать стакан воды, то молодость сохранится намного дольше.Чтобы кожа на руках не выдавала возраст, была упругой и красивой, нужно периодически втирать в нее сок чеснока и алоэ. Причем такая процедура не только сохранит кожу, но и поможет вернуть ее упругость, если время упущено.Если с утра, натощак съедать зубчик чеснока, то на протяжении суток никакой вирус не сможет укорениться в вашем организме. Свет, конечно, полезный, но вот как потом весь день чесноком на людей дышать?Если борьба с кашлем заходила в тупик, то применяли для лечения глицерин, мед и лимон. Бабушка говорила, что кашель за один день проходил.Если замучил ревматизм, то нужно натереть черную редьку и проложить к больным местам. Она имеет согревающий эффект, очень скоро станет легче.





Если у человека грибок ног, то, конечно, можно использовать современные дорогие средства. Но вот раньше лечили его по-другому. Всего-то нужно почаще босиком по траве с росой ходить. Говорят, что все проходило.В яблоках много пользы, конечно, об этом и так все знают. Но вот старые люди говорят, что яблоки изгоняют холестерин из организма.Вас настиг радикулит? Поможет побитый лист хрена, приложенный на больное место.Если ваш желудок слабый, то поможет подорожник. Чтобы остановить диарею, нужно, просто скушать листик другой.Чтобы ожог прошел быстро, нужно наложить на него картофельной кашицы.Если есть проблемы со сном, мучают головные боли, то как можно чаще кушай свежую капусту.У старых людей есть очень интересное средство борьбы с артрозом ног. Нужно в валенки насыпать сухого гороха, и при возможности ходить в них несколько часов в день. Говорят, что и от судорог помогает.Чтобы зубы были здоровыми, и слово кариес вас не преследовало, считается, что любой обед или ужин нужно заедать кусочком сыра.

Советы, конечно, не совсем обычные. В наше время мало кто им следует. Но ведь, раз они есть, значит они действенны, значит люди их применяли и они помогали.