Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах

Лидия Мартынова

Сухопутные войска Ирана провели учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах.

"В северо-западных приграничных районах страны были проведены учения сухопутных войск", - сообщила пресс-служба армии Ирана, отметив, что целями учений были демонстрация силы и повышение боеготовности.

На учениях были задействованы подразделения пехоты, артиллерии, а также беспилотники.

Военные не уточняют, на границе с какими странами проходили учения, однако на северо-западе Иран граничит, в том числе, с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Также армия Ирана не сообщает, связано ли проведение учений с ростом напряженности и столкновениями в зоне карабахского конфликта. Иранские военные прежде указывали, что усиливают охрану своих границ на северо-западе в свете попадания на территорию страны снарядов и ракет из района конфликта.