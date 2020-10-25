Избитый на матче в Грозном судья назвал инцидент "рабочим моментом"

Вадим Карасев

Избитый на матче "Ахмат" - "Спартак" судья Богдан Головко отказался комментировать инцидент, назвав его "рабочим моментом".

"Я, к сожалению, не имею права ничего комментировать. У меня есть судейский кодекс, по которому я работаю. Я подписывал его. Все, что есть в прессе, это все. Вы извините, но комментировать мне нельзя. Со здоровьем все нормально, был рабочий момент, но я жив и здоров. Подробности нельзя мне вам рассказывать", - сказал судья изданию "Подъем".

Напомним, нападение на Головко произошло 23 октября после финального свистка на матче молодежного чемпионата страны между "Ахматом" и "Спартаком". По данным официального канала РПЛ, в рукоприкладстве замешан один из сотрудников чеченского клуба. СМИ сообщают о сотруднике службы безопасности "Ахмата", отец которого является советником Рамзана Кадырова по спорту.

Однако в "Ахмате" заявили, что на арбитра напал болельщик, который выбежал на поле. Тем не менее в клубе извинились за инцидент.