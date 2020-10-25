Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Избитый на матче в Грозном судья назвал инцидент "рабочим моментом"

Избитый на матче в Грозном судья назвал инцидент "рабочим моментом"

Избитый на матче "Ахмат" - "Спартак" судья Богдан Головко отказался комментировать инцидент, назвав его "рабочим моментом".

"Я, к сожалению, не имею права ничего комментировать. У меня есть судейский кодекс, по которому я работаю. Я подписывал его. Все, что есть в прессе, это все. Вы извините, но комментировать мне нельзя. Со здоровьем все нормально, был рабочий момент, но я жив и здоров. Подробности нельзя мне вам рассказывать", - сказал судья изданию "Подъем".

Напомним, нападение на Головко произошло 23 октября после финального свистка на матче молодежного чемпионата страны между "Ахматом" и "Спартаком". По данным официального канала РПЛ, в рукоприкладстве замешан один из сотрудников чеченского клуба. СМИ сообщают о сотруднике службы безопасности "Ахмата", отец которого является советником Рамзана Кадырова по спорту.

Однако в "Ахмате" заявили, что на арбитра напал болельщик, который выбежал на поле. Тем не менее в клубе извинились за инцидент.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Избитый на матче в Грозном судья назвал инцидент "рабочим моментом"
Избитый на матче в Грозном судья назвал инцидент "рабочим моментом"
Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию
Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию
Украине предрекли экономический армагеддон
Украине предрекли экономический армагеддон
Вирусолог: Ситуация с вирусом в России стабилизируется летом 2021 года
Вирусолог: Ситуация с вирусом в России стабилизируется летом 2021 года
Американские дипломаты предупредили о возможных терактах в Баку
Американские дипломаты предупредили о возможных терактах в Баку
Умер глава Samsung Ли Гон Хи
Умер глава Samsung Ли Гон Хи
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2020 года
Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2020 года
"Думаете, не спросят, как вы работаете на канале с госфинансированием?": Соловьев разнес Галкина за желание понравиться оппозиции
"Думаете, не спросят, как вы работаете на канале с
Светлана Тихановская ушла на карантин по коронавирусу
Светлана Тихановская ушла на карантин по коронавирусу
Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник
Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник
На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"
На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"
Хилари Дафф ждет третьего ребенка
Хилари Дафф ждет третьего ребенка

Топ на сегодня

Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего СССР
Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего
Медведев призвал к договору по кибербезопасности на площадке ООН
Медведев призвал к договору по кибербезопасности на площадке ООН
Глава ВОЗ назвал ситуацию с коронавирусом в Северном полушарии критической
Глава ВОЗ назвал ситуацию с коронавирусом в Северном полушарии
В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
Алиев назвал условие, при котором Азербайджан «хоть сегодня» остановит бои
Алиев назвал условие, при котором Азербайджан «хоть сегодня»

Еще по теме

В Грозном после игры «Ахмата» со «Спартаком» напали на судью матча
Футболисты "Зенита" разгромили "Ахмат" в матче молодежного первенства России
Даудов: "Терек" провел с ФК "Спартак" одну из лучших игр, а судья "красиво" отработал
"Ахмат" и "Уфа" сыграли вничью в матче молодежного первенства России по футболу