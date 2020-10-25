Известные артисты попросили освободить "хорошего человека" Ефремова

Вадим Карасев

Известные российские артисты подписали письмо, адресованное Московскому горсуду, в котором они попросили освободить актера Михаила Ефремова. В обращении говорится, что он "хороший человек" и всю дальнейшую жизнь теперь будет искупать свой поступок.

Авторы петиции полагают, что Ефремов был осужден несправедливо и должен быть выпущен на свободу. В тексте указывается, что он целиком признал свою вину, "хотя и не может утверждать, что был за рулем в момент аварии", а погибший Сергей Захаров имел бы больше шансов выжить, если бы пользовался ремнем безопасности.

Ефремов Михаил Олегович — один из самых ярких представителей искусства, ранее никогда не привлекавшийся, имеющий положительную характеристику от руководства СИЗО несправедливо осужден на семь с половиной лет колонии общего режима

Как сообщает "Росбалт", подписи под обращением поставили в том числе Дмитрий Харатьян, Чулпан Хаматова, Любовь Стриженова, Александр Домогаров, Олег Меньшиков. Всего у петиции свыше 600 подписантов.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве, в котором погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Актер получил 8 лет колонии общего режима, позже приговор смягчили до 7,5 лет. Кроме того, суд обязал его выплатить 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего. Ефремова также лишили права управлять автомобилем на 3 года.



1 октября Ефремов написал из СИЗО письмо, в котором вновь покаялся за смертельное ДТП на Смоленской площади. Он выразил готовность возместить ущерб родственникам погибшего и попросил суд смягчить приговор, однако пострадавшая сторона заявила о своем несогласии.