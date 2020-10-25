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Электроэнергетику на торфе лишат господдержки

Электроэнергетику на торфе лишат господдержки

Работающие на торфе электростанции лишат поддержки со стороны государства. Такая норма предусмотрена в правительственном законопроекте, который Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Из закона «Об электроэнергетике» исключат положения, которые предписывают оказывать генерирующим объектам, функционирующим на розничных рынках электроэнергии на основе использования торфа, меры поддержки, аналогичные тем, что предусмотрены для генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

В Правительстве обращают внимание на то, что торф как вид энергоносителя представляет из себя разновидность органического ископаемого топлива и не относится к возобновляемым источникам энергии. При этом производители электроэнергии, вырабатываемой на основе использования торфа, могут эффективно конкурировать с иными тепловыми источниками энергии, например, за счёт внедрения энергосберегающих технологий, применения комплексных решений по многоцелевой переработке торфяного топлива, повышения технико-экономических показателей работы генерирующих мощностей и снижения вследствие этого отпускной цены на электроэнергию.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении 22 января замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко сообщила, что сейчас в России всего две электростанции, работающих на торфе, — в Кировской области, и в Костромской областях.

«В целом по стране торф используется в первую очередь в сельском хозяйстве. В связи с этим добывается примерно около 1 миллиона тонн торфа и в энергобалансе он занимает очень маленькую долю — всего 0,03%», — отмечала замминистра.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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