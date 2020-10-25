Коэффициент распространения коронавируса в Москве вернулся к августовским значениям

Вадим Карасев

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве снизился до 0,95 — минимум с 26 августа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.



Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции. Например, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что распространение коронавируса в Москве замедляется. Вводить более жесткие ограничения в городе нет необходимости.

В России в среднем коэффициент находится в значениях с 1,07 до 1,05. Ниже единицы он всего в трех регионах. Помимо Москвы, это Ханты-Мансийский автономный округ и Ростовская область. Самый высокий показатель в Нижегородской области — 1,16.

Всего за последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Более четверти из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. Выздоровели 11 567 человек.