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Коэффициент распространения коронавируса в Москве вернулся к августовским значениям

Коэффициент распространения коронавируса в Москве вернулся к августовским значениям

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве снизился до 0,95 — минимум с 26 августа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции. Например, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что распространение коронавируса в Москве замедляется. Вводить более жесткие ограничения в городе нет необходимости. 

В России в среднем коэффициент находится в значениях с 1,07 до 1,05. Ниже единицы он всего в трех регионах. Помимо Москвы, это Ханты-Мансийский автономный округ и Ростовская область. Самый высокий показатель в Нижегородской области — 1,16. 

Всего за последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Более четверти из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. Выздоровели 11 567 человек.

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По материалам: uposters.ru

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