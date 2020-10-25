Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения

Алексей Вольцев

Даже половины средств ФНБ хватит правительству, чтобы продолжать антикризисную поддержку населения и бизнеса в течение двух-трёх лет, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Сейчас в Фонде национального благосостояния больше 8 триллионов (рублей - ред). То есть, это на минимум 2-3 года так восстановительного периода – по-настоящему поддержки бизнеса и населения хватит, даже если потратить половину", - заявил Кудрин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".