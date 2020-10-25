Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения

Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения

Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Даже половины средств ФНБ хватит правительству, чтобы продолжать антикризисную поддержку населения и бизнеса в течение двух-трёх лет, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Сейчас в Фонде национального благосостояния больше 8 триллионов (рублей - ред). То есть, это на минимум 2-3 года так восстановительного периода – по-настоящему поддержки бизнеса и населения хватит, даже если потратить половину", - заявил Кудрин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Covid-19 обезглавил болгарское правительство
Covid-19 обезглавил болгарское правительство
Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини
Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини
Лидер рейтинга UFC раскритиковал Нурмагомедова
Лидер рейтинга UFC раскритиковал Нурмагомедова
А вдруг сбудется? "Аэрофлот" поведал о сроках возврата рейсов в Европу
А вдруг сбудется? "Аэрофлот" поведал о сроках возврата рейсов в Европу
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим другую щеку
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим
Россияне описали свои идеальные выходные
Россияне описали свои идеальные выходные
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили евродепутатов
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили
Сигурни Уивер рассказала, что ей было сложно на съемках "Аватара 2"
Сигурни Уивер рассказала, что ей было сложно на съемках "Аватара 2"
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020
Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах
Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах
Путин рассказал об отношениях с Лужковым
Путин рассказал об отношениях с Лужковым

Топ на сегодня

В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
Украине предрекли экономический армагеддон
Украине предрекли экономический армагеддон
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Саркисян уверен, что Россия поможет Армении в случае нападения на нее
Саркисян уверен, что Россия поможет Армении в случае нападения на нее
Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"
Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"

Еще по теме

Кудрин: Фонда национального благосостояния хватит только на один кризис
Кудрин встретился с госконтролером США Додаро.
Кудрин назвал число бедных в России
Денег не жалеть — Кудрин призвал потратить больше половины ФНБ в 2020 году