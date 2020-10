Лидер рейтинга UFC раскритиковал Нурмагомедова

Вадим Карасев

Лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата Джон Джонс ответил резкой критикой на просьбу Хабиба Нурмагомедова отдать ему первое место вне весовых категорий. Он указал, что добился бóльшего, чем россиянин, и заслужил свое место.

Джонс написал в Twitter, что у Нурмагомедова нет поводов претендовать на "статус величайшего". Тот завоевал лишь 4 титула чемпиона мира, а американец – 15.

"Если меня опередит в рейтинге тот, кто лишь трижды защитил пояс - я правда не знаю, что и подумать. Люди хотят, чтобы я промолчал и дал ему насладиться моментом. Но тем самым принижается ценность моей тяжелой работы. Это несправедливо по отношению к моей семье и людям, которые пожертвовали многим ради меня", – возмутился он.

Джонс также иронично заметил, что планирует попросить пояс чемпиона в супертяжелом весе и посмотреть, согласится ли руководство чемпионата – ведь сейчас "можно просто попросить о чем-либо".

I’m just going to ask for the heavyweight championship belt and see if they give it to me. Since we can just ask for things now 🤷🏾‍♂️

— BONY (@JonnyBones) October 25, 2020

В субботу 24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Джастина Гэтжи. После завершения поединка он объявил, что заканчивает карьеру, поскольку после смерти отца пообещал это матери. Соперник россиянина признал поражение и заявил об уважении к нему, а также пожелал ему удачи в новой жизни. В пресс-службе UFC Нурмагомедова назвали "королем, наследию которого не будет равных".