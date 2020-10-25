Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 25 октября 2020 года

Лунный день сегодня 25 октября 2020 года

Каждый лунный день не похож на другие, поэтому так важно знать о том, что принесут новые сутки. Рекомендации астрологов на это воскресенье позволят провести время с пользой для себя.


Воскресенье будет сложным днем не только из-за продолжающейся магнитной бури, но и из-за аспектов планет. В эти сутки могут возникать непредвиденные ситуации, поэтому астрологи рекомендуют запастись терпением, а также отказаться от любых поспешных выводов, которые могут завести в тупик.

Фаза Луны: 9 лунные сутки. Рост Луны в Водолее, несмотря на кажущееся спокойствие, не дает стабильности, и в этот день нужно быть готовыми к борьбе и к срывам планов. Такое влияние оказывает аспект Солнца с Меркурием.

Магнитные бури 25 октября: магнитосфера Земли находится во власти солнечной активности, а значит, нужно соблюдать меры осторожности и внимательно относиться к своему самочувствию.

Что принесет удачу сегодня


забота о здоровье;
отказ от новшеств;
внимание к деталям;
отсутствие спешки;
аккуратность:
осторожное обращение с финансами.

Что отпугнет успех в этот день


импульсивность;
принятие поспешных решений;
незапланированные траты;
самокопание;
негатив в адрес окружения.

Домашние дела по лунному календарю

Воскресный день астрологи рекомендуют провести без особых усилий, не загружать себя чем-то, что может вызвать неудовольствие или лишить сил перед новой рабочей неделей. Отдых, любимое хобби, встреча с близкими и ужин в компании приятных людей будут лучшим выбором для этого дня.

Что надеть в это воскресенье

Воскресный день издавна был временем отдыха, поэтому по возможности стоит подобрать одежду, в которой вам комфортно. Предпочтение эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отдать зеленым оттенкам, которые будут благотворно влиять на настроение. Можно разбавить их желтыми и оранжевыми вкраплениями, чтобы повести день с оптимизмом. Талисманами этого дня станут яшма, янтарь, гематит.


Финансы и работа 25 октября

Из-за аспекта Солнца с Меркурием планы сегодня могут срываться, а финансовые операции грозят обернуться мошенничеством. Такое положение дел обязывает проявлять осторожность, внимание к деталям и недоверие к посторонним. Астрологи рекомендуют придерживаться выбранной тактики, а также по возможности большую часть времени работать в одиночестве.

Влияние звезд и планет будет способствовать интеллектуальному труду: появится возможность восполнить пробелы в знаниях, продвинуться в написании важных работ. Стоит отложить начало чего-то нового из-за угрозы приостановки дел на неопределенный период.

Любовь и отношения в 9 лунный день

Влияние Водолея благоприятно для тех, кто уже состоялся в отношениях. В этот день важно поддерживать огонь страсти и внимательно относиться друг к другу, чтобы исключить разногласия и ненужные конфликты, провоцирующие на сильные эмоции.

В общении с новыми людьми астрологи рекомендуют не надеяться на скорую дружбу или начало серьезных отношений, однако доброжелательность будет уместна и поможет расположить к себе тех, в ком видятся перспективы как для романтического, так и для делового или дружеского сотрудничества.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Рост Луны добавляет энергии, которую нужно пускать в мирное русло. Влияние магнитной бури может не лучшим образом сказаться на самочувствии, и в этот день силы стоит потратить на водные процедуры, легкую гимнастику для поддержки тонуса, а также медитации, позволяющие расслабиться и обрести внутреннее равновесие.

Настроение закладывается после пробуждения, поэтому так важно начинать день с улыбки и позитивного настроя. Такая тактика приведет к успеху и поможет справиться с трудностями этого сложного по энергетике дня.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Белый дом: «свободных» санкций для России и Ирана почти не осталось
Белый дом: «свободных» санкций для России и Ирана почти не осталось
"Встает и ложится с мыслями обо мне". Эрдоган вновь оскорбил Макрона
"Встает и ложится с мыслями обо мне". Эрдоган вновь оскорбил Макрона
Лунный день сегодня 25 октября 2020 года
Лунный день сегодня 25 октября 2020 года
Covid-19 обезглавил болгарское правительство
Covid-19 обезглавил болгарское правительство
Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини
Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини
Лидер рейтинга UFC раскритиковал Нурмагомедова
Лидер рейтинга UFC раскритиковал Нурмагомедова
А вдруг сбудется? "Аэрофлот" поведал о сроках возврата рейсов в Европу
А вдруг сбудется? "Аэрофлот" поведал о сроках возврата рейсов в Европу
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим другую щеку
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим
Россияне описали свои идеальные выходные
Россияне описали свои идеальные выходные
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили евродепутатов
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили
Сигурни Уивер рассказала, что ей было сложно на съемках "Аватара 2"
Сигурни Уивер рассказала, что ей было сложно на съемках "Аватара 2"

Топ на сегодня

В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
Украине предрекли экономический армагеддон
Украине предрекли экономический армагеддон
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"
Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"
Взрывы на танкере в Азовском море: пропавших моряков станут искать всю ночь
Взрывы на танкере в Азовском море: пропавших моряков станут искать

Еще по теме

Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Лунный день сегодня 23 июля 2020 года
Лунный день сегодня 8 августа 2019 года
Лунный день сегодня 17 июля 2019 года