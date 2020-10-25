Лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2020 года

Вадим Карасев

Окрашивание волос — это не только способ изменить имидж, но и отличная подстраховка от неудобств. Зная благоприятные дни, будет проще выбрать время для того, чтобы покрасить локоны в ноябре и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Уход за прической в современном мире гораздо сложнее, ведь на волосы влияет агрессивная внешняя среда. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на вооружение народные методы, чтобы локоны оставались предметом гордости. Кроме того, важно выбирать благоприятные дни для окрашивания, чтобы энергетика Луны и созвездий не вредила, а шла на пользу.

1, 2 ноября. Под влиянием убывающей Луны в Тельце астрологи рекомендуют покрасить волосы в темные оттенки, чтобы сохранить душевное равновесие и скрыться от недоброжелателей.

3, 4 ноября. Во время нахождения Луны в Близнецах красить локоны лучше всего природными красителями. Так удастся уберечь волосы от агрессивных веществ, а также привлечь в жизнь нужных людей, которые помогут решить важные вопросы.

5, 6 ноября. Окрашивание волос во время пребывания Луны в Раке лучше отложить, чтобы не портить себе настроение и не создавать лишних хлопот, если результат не устроит и его придется переделывать.

7, 8 и 9 ноября. Три дня убывающая Луна проведет в Знаке Льва. Окрашивание волос возможно в любой из этих дней. Светлые оттенки привлекут материальный достаток, а темные пряди помогут обрести внутреннее равновесие.

10, 11 ноября. Красить волосы во время пребывания Луны в Деве астрологи не рекомендуют. Смена цвета волос не лучшим образом повлияет на настроение, что может спровоцировать конфликтные ситуации.

12, 13 ноября. Луна в Весах — отличное время для того, чтобы записаться к стилисту. Смена цвета волос привлечет достаток, а также поможет сохранять позитивный настрой в течение долгого времени.

14, 15 ноября. Избежать денежных проблем получится, если во время пребывания Луны в Скорпионе отказаться от окрашивания волос. 15 числа, в день Новолуния, стоит взять на вооружение шепотки на деньги, чтобы исключить отток финансов.

16, 17 ноября. Луна начинает свой рост, перемещаясь в Знак Стрельца. Оба дня будут наполнены позитивной энергетикой, когда можно смело красить волосы. Благодаря светлым оттенкам получится повысить свою значимость в обществе и привлечь энергетику денежной прибыли.

18, 19 ноября. Красить волосы во время пребывания растущей Луны в Козероге рекомендуется тем, кто занимается привычной работой. Тем, кто хочет реализовать новые задумки, покраску лучше отложить.

20, 21 ноября. Луна перемещается в Знак Водолея, и лучшим днем для окрашивания будет 20 число. 21 ноября новый цвет волос может стать причиной разногласий и перепадов настроения.

22, 23 и 24 ноября. Влияние Рыб благоприятно, поэтому локоны можно красить все три дня. Осторожность стоит проявить лишь 23 числа. В этот день лучше незначительно изменить оттенок, чтобы остаться в хорошем настроении.

25, 26 ноября. Красить волосы во время пребывания растущей Луны в Овне — к налаживанию отношений в деловой среде. В эти дни импульсивным людям астрологи рекомендуют обратить внимание на темные оттенки, чтобы уравновесить свою энергетику.

27, 28 и 29 ноября. Рост Луны в Тельце — прекрасное время для смены имиджа. Благодаря новому оттенку волос получится привлечь достаток и найти общий язык с окружением.

30 ноября. В день Полнолуния, которое пройдет в Знаке Близнецов, красить волосы астрологи рекомендуют в темные оттенки. Они помогут стать незаметными для неприятностей и пристального внимания недоброжелателей.