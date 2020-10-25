Мишустин и Медведев обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета

Алексей Вольцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета РФ и сошлись во мнении, что он должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сообщает пресс-служба правительства.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, где совместная работа над ним продолжается уже в новом, более широком формате.





"Обсуждалась, в частности, подготовка проекта нового трехлетнего бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Работа над ним велась при активном участии представителей "Единой России", включая рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с приоритетами финансирования", - говорится в сообщении по итогам встречи Мишустина и Медведева.

Собеседники сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом. Именно на достижение этих задач направлена совместная работа представителей партии и членов правительства.

Единой России" в решение вопросов текущей повестки. "Правительство внимательно относится ко всем инициативам представителей партии по улучшению ситуации в экономике и созданию достойных условий жизни людей", – подчеркнул он.